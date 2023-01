No run of millet fare: दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना (LG VK Saxena) के एट होम इवेंट (At Home event) में एक विशेष बाजरा काउंटर (Special Millet Counter) मंगलवार को सबकी निगाहों के केंद्र में था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) उपराज्यपाल और भाजपा सांसदों (BJP MPs) के साथ मुस्कराते और नमस्कार करते दिखे। उन्होंने उपराज्यपाल से कहा कि मैं यहां हाजिरी लगाने आया हूं। इस बीच थोड़ी देर के लिए सारी राजनीतिक तल्खी मिटी दिखी।

Covid-19 के कारण दो साल बाद हुआ L-G’s At Home event

कोविड-19 (Covid-19) के कारण दो साल के अंतराल के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना और उनकी पत्नी संगीता सक्सेना द्वारा आयोजित ‘एट होम’ में उनके और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच तनाव कुछ मिनटों के लिए टल गया। केजरीवाल ने हंसते हुए सक्सेना से कहा, “मैं अपनी हाजरी लगाने आया हूं।” इस वार्षिक कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भाजपा सांसद गौतम गंभीर, मनोज तिवारी और परवेश वर्मा, और कई राजनेताओं और नौकरशाहों ने भाग लिया।

LG VK Saxena और CM Arvind Kejriwal क्या है तनाव

एल-जी विनय कुमार सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार पिछले साल की शुरुआत में कार्यभार संभालने के बाद से ही एक-दूसरे के खिलाफ हैं। पिछले कुछ हफ्तों में इनके बीच का तनाव ज्यादा बढ़ गया है। सीएम केजरीवाल ने एलजी सक्सेना पर उन मामलों पर निर्णय लेने का आरोप लगाया है जो निर्वाचित सरकार के दायरे में आते हैं। एल-जी कार्यालय द्वारा इन आरोपों से हमेशा इनकार किया गया है। दोनों के बीच का यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। हालांकि, मंगलवार को दोनों एक-दूसरे का अभिवादन करते हुए मुस्कुरा रहे थे।

Delhi L-G’s At Home event में सीएम केजरीवाल ने सबका मुस्कराकर और नमस्कार के साथ सबका अभिवादन किया। (Photo Indian Express)

क्या होता है L-G’s At Home event

‘एट होम (At Home event)’ गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस से पहले आयोजित एक पारंपरिक मिलन और अभिवादन का कार्यक्रम है। उपराज्यपाल की ओर से आयोजित’एट होम’ समारोह में मुख्यमंत्री के शामिल होने की प्रथा है।इसमें दिल्ली के लोकसभा सांसद गौतम गंभीर, मनोज तिवारी, रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा ने भी भाग लिया। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन समेत कई विधायकों और भारत में विदेशी मिशनों के प्रतिनिधि और नौकरशाह ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

पहली बार आम लोगों के लिए भी खुला L-G’s At Home event

राज निवास (L-G House) के अधिकारियों ने कहा कि यह पहली बार था जब यह कार्यक्रम परंपरागत रूप से इस आयोजन का हिस्सा रहे राजनेताओं, नौकरशाहों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ ही आम लोगों (Common People) के लिए भी खुला था। ‘एट होम’ समारोह (At Home event) में स्वतंत्रता सेनानियों, दिल्ली के पद्म पुरस्कार विजेताओं, प्रमुख मंदिरों के पुजारी और धार्मिक नेता, सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों के चुनिंदा छात्र, दिल्ली पुलिस और दिल्ली अग्निशमन सेवा के शहीदों के परिवार वाले, खिलाड़ियों, पैरालंपियन, स्वच्छता अभियान के कार्यकर्ता सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अतिथि शामिल हुए।

भारत की सिफारिश पर UNGA ने घोषित किया Millet Year 2023

Delhi L-G’s At Home event के मेनू में विदेशी सब्जियों और रागी इडली के साथ रागी चीला भी था। एक तरफ ढोकला और चना-भटूरा और दूसरी तरफ गुलाब जामुन भी था। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने भारत की सिफारिश पर 2023 को बाजरा वर्ष (Millet Year) घोषित किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने भी सरकारी कार्यक्रमों में बाजरा समेत मोटे अनाजों (Millet) को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया है।