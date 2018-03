राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी पर कुमार विश्वास बोले- दो बार चोंच तुड़वाने के बाद भी साहेब का तोता नहीं आ रहा बाज

सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद से दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल पैदा हो गई। जहां आम आदमी पार्टी राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी को केंद्र सरकार का षड़यंत्र बता रही हैं तो वहीं भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। आईए, हम आपको बताते हैं कि राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी पर किसने क्या बोला।

50 करोड़ के कंप्‍यूटर घोटाले में केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरेस्‍ट

कुमार विश्वास ने कहा, ‘दो बार चोंच तुड़वाने और “केटली” ठंडी करवाने के बाद भी साहेब का तोता बाज़ नहीं आ रहा। हमारी दादी कहती थीं ‘गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरती।’

India vs Bangladesh T20 Final Live Cricket Streaming, Ind vs Ban T20 LIVE क्रिकेट स्कोर: यहां देखें भारत-बांग्लादेश टी20 मैच का सीधा प्रसारण, IND- 32/1

पंजाब में केजरीवाल के चुनावी वादों पर भड़के लोग, पोस्ट की ‘प्राइवेट लाइफ’ की तस्वीर

There is a conspiracy to paralyse the CM office – Pr and Dy Secy to CM arrested, Asst Secy transferred to

Andaman. All in one day! (1/n)

— Manish Sisodia (@msisodia) July 4, 2016