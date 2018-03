सीलिंग: पहले कहा था अनशन करूंगा, अब एक दिन पहले पलट गए केजरीवाल! बोले- हालात मॉनिटर करूंगा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीलिंग के मुद्दे पर प्रस्तावित अपना अनशन टाल दिया है। केजरीवाल ने इस महीने के शुरू में कहा था कि शहर में अगर सीलिंग की कार्रवाई 31 मार्च तक नहीं रूकी, तो वह अनशन करेंगे। आम आदमी पार्टी के मुताबिक, उच्चतम न्यायालय दो अप्रैल से सीलिंग के मामले की रोजाना आधार पर सुनवाई करने जा रहा है और आप सरकार ने इस मामले में दो वकीलों को नियुक्त किया है। आप की दिल्ली इकाई के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कई व्यापारी संगठनों और वकीलों ने केजरीवाल से अनशन नहीं करने की अपील की थी क्योंकि इससे न्यायालय नाराज हो सकता है। पार्टी ने बयान जारी कर कहा है कि फिलहाल हालात की मॉनिटरिंग की जाएगी। लिहाजा मुख्यमंत्री ने अपनी अनशन टालने का फैसला किया। बता दें कि 9 मार्च को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अमर कॉलोनी में व्यापारियों के बीच जाकर कहा था कि अगर 31 मार्च तक सीलिंग नहीं रुकी तो वह अनशन करेंगे। केजरीवाल द्वारा अनशन कैंसिल करने पर कांग्रेस, बीजेपी और पार्टी के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने उन पर हमला किया है।

कपिल मिश्रा ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, “केजरीवाल के दफ्तर से पत्रकारों को कॉल – सिलिंग पर भूख हड़ताल कैंसिल CM ने कुछ पत्रकारों से हाथ जोड़कर कहा – “इज्ज़त बचा लो, भूख हड़ताल से बचने का रास्ता बताओं, उस दिन जनता के सवालों से बचने के लिए बोल दिया था” वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि सीलिंग के मुद्दे पर केजरीवाल का विरोध सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट था। अजय माकन ने कहा कि अगर इस मसले पर सीएम ही अनशन पर बैठेंगे तो पीड़ित व्यापारी क्या करेंगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि यह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा एक और यू टर्न है। उन्होंने ट्वीट किया, “केजरीवाल द्वारा एक और यू टर्न, अब वह भूख हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन यह कोई नया नहीं है, उनका पूरा राजनीतिक करियर ही लोगों की उम्मीद को बढ़ा देना और फिर दूसरी दिशा में बढ़ जाना रहा है, आप ने दिल्ली के व्यापारियों और दिल्ली वालों को एक बार फिर से धोखा दिया है।

— Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) March 30, 2018