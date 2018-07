दिल्ली: दरवाजे पर पहुंचेगा राशन, अरविंद केजरीवाल ने दी मंजूरी

आखिरकार दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ‘सभी आपत्तियों’ को खारिज कर घर तक राशन पहुंचाने की योजना को शुक्रवार (6 जुलाई) को मंजूरी दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, ”राशन घर तक पहुंचाने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। प्रस्ताव पर सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। खाद्य विभाग को इसे तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। विभाग को मुझे नियमित प्रगति की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।” बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल की शक्तियों पर कैंची चलाने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश के दो दिन बाद सीएम केजरीवाल ने यह मंजूरी दी। सीएम केजरीवाल ने खाद्य विभाग को इस योजना को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने घर तक राशन पहुंचाने के दिल्ली सरकार के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी और इसे लागू करने से पहले आप सरकार को केंद्र के साथ विचार विमर्श करने को कहा था।

Approved Doorstep Delivery of Rations. Over ruled all objections to the proposal. Directed Food Dept to start its implementation immediately.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति की बैठक में दिल्ली सरकार ने वजीराबाद में यमुना नदी पर बनाए जा रहे सिग्नेचर ब्रिज को अंतिम रूप देने और दिल्ली प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और छात्रावास खंडों के निर्माण की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। सिसेदिया ने ट्वीट किया, ”दो प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी। पहली, सिग्नेचर ब्रिज को अंतिम रूप देना। अब इसके निर्माण का काम अक्टूबर 2018 तक पूरा होगा। दूसरी, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दो नये शैक्षणिक खंडों और तीन नये छात्रावासों का निर्माण होगा। इससे डीटीयू में करीब तीन हजार छात्र बढ़ेंगे।”

Chaired Expenditure-Finance-Comittee meeting. Two major projects cleared –

1. Final installment for Signature Bridge. Now it would be completed by Oct'18

2. Two new academic blocks and 3 new hostels in Delhi Technical Univ(DTU). This would add approx 3000 more students to DTU.

