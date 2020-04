Coronavirus को काबू करने को अरविंद केजरीवाल लाए ‘5 Ts’ प्लान, बोले- दक्षिण कोरिया जैसे करेंगे बड़े स्तर पर टेस्टिंग

देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फ़ेल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नया प्लान बनाया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना को रोकने के लिए विशेष योजना पर काम करेगी जिसका नाम ‘5 टी प्लान’ है। विडियो के जरिये मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 5 टी प्लान का पहला टी है टेस्टिंग, दूसरा है ट्रेसिंग, तीसरा है ट्रीटमेंट, चौथा है टीम वर्क और पांचवा है ट्रैकिंग और मॉनीटरिंग।

वीडियो संदेश में केजरीवाल ने कहा कि हमें कोरोना से तीन कदम आगे रहना होगा। अगर सोते रहे तो कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में 30 हजार ऐक्टिव मरीज भी हुए तो सरकार तैयार। फिलहाल दिल्ली में 500 मरीज हैं।

पहला टी है टेस्टिंग – इसके बारे में सीएम केजरीवाल ने कहा कि देखा गया है जिन जिन देशों में कोरोना फैला और टेस्ट नहीं हुए वहां मामला कंट्रोल नहीं हो पाया। टेस्टिंग नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा कि कितने घरों में कोरोना है। इसलिए टेस्टिंग बहुत जरूरी। उन्होने कहा कि एक लाख रैपिड टेस्ट करने के आदेश दे दिये गए हैं। यह टेस्ट जल्द राजधानी में शुरू होंगे।

दूसरा टी है ट्रेसिंग – जब कोरोना से संक्रमित व्यक्ति का पता लग जाएगा तो यह पता करना बहुत जरूरी है कि वह किस-किस से मिला है। उन्हें ट्रेस किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि 14 दिन घर में रहो, किसी से मत मिलो। इसके लिए हम पुलिस की मदद ले रहे हैं। इसके लिए हमने पुलिसवालों को 27 हजार से ज्यादा नंबर दिए हैं और पूछ रहे हैं कि ये लोग क्वॉरंटाइन हैं कि नहीं।

