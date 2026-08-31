देश की राजधानी दिल्ली से सोमवार को नाबालिग बच्चियों से जुड़े दो सनसनीखेज मामले सामने आए। एक मामले में 16 साल की बच्ची के साथ चलती बस में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया तो वहीं दूसरी घटना में एक 7वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की अस्पताल में इलाज के दौरान संदिग्ध मौत हो गई। परिवार ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया।

दूसरी घटना पूर्वी दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर इलाके की है जहां बच्ची की मौत के बाद परिवार के लोगों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। परिवार का आरोप है कि स्कूल की टीचर ने उनकी बच्ची को टॉर्चर किया जिससे कि उसकी तबियत खराब हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

‘बच्ची को धूप में खड़ा रखने की सजा दी गई’

परिजनों का आरोप है कि स्कूल में किताब नहीं लाने पर टीचर ने उसे टॉर्चर किया और उसे धूप में खड़ा रहने की सजा दी। इसी वजह से बच्ची बीमार पड़ गई। जिस छात्रा की मौत हुई है उसकी उम्र 10 से 12 साल के करीब बताई जा रही है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्ची की हालत स्कूल में ही बिगड़ गई थी, लेकिन स्कूल वालों ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया। परिवार वालों ने बच्ची के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया है।

परिजनों ने छात्रा का कर दिया अंतिम संस्कार

जानकारी के मुताबिक, 7वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की 27 अगस्त को मौत हो गई थी। परिवार वालों ने उसी दिन छात्रा का अंतिम संस्कार भी कर दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से कहा गया है कि बच्ची को दौरा पड़ने की बीमारी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 9.51 बजे कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में एक PCR कॉल आई, जब लड़की की चाची ने आरोप लगाया कि एक टीचर ने बच्ची को पीटा और बाद में उसकी मौत हो गई।

बच्ची को कथित तौर पर डांटा और पीटा गया

परिवार के आरोपों के मुताबिक, शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि 22 जुलाई को लड़की को उसके क्लास टीचर ने स्कूल की किताब न लाने पर कथित तौर पर डांटा था और क्लासरूम में पीछे खड़े होने के लिए कहा था। कहा जा रहा है कि उस समय लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके बाद उसके परिवार को स्कूल बुलाया गया और उसे घर ले जाया गया।

‘मेरी बच्ची डिप्रेशन में चली गई थी’

बाद में बच्ची को इलाज के लिए IHBAS अस्पताल ले जाया गया। लड़की की मां ने आरोप लगाया कि घटना के बाद उनकी बेटी लगातार परेशान थी। मीडिया से बात करते हुए बच्ची की मां ने बताया कि स्कूल वालों ने मेरी बच्ची को टॉर्चर किया जिससे वह डिप्रेशन में थी। स्कूल से कोई भी उसे देखने नहीं आया। हालांकि पुलिस ने कहा है कि कथित स्कूल की घटना और लड़की की मौत के बीच लगभग 40 दिनों के समय में या उसके अंतिम संस्कार से पहले टीचर द्वारा मारपीट या गलत व्यवहार का आरोप लगाने वाली कोई शिकायत नहीं की गई थी।

इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी का कहना है कि मैंने मामले का संज्ञान लिया है और परिवार को भरोसा दिलाया है कि स्टूडेंट की मौत के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले टीचरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

#WATCH | Delhi | A 10-year-old student from Sarvodaya Kanya Vidyalaya in East Vinod Nagar dies; Family alleges torture by teachers, which pushed the student into depression



BJP MLA from Patparganj AC, Ravindra Singh Negi, says, "A student has died. The family alleges that when… pic.twitter.com/AkUdPwnPbq — ANI (@ANI) August 31, 2026

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