‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह खान ने किया सरेंडर, पुलिस बोली- अरेस्ट किया है

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसलूकी मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री अमानतुल्लाह खान ने बुधवार(21 फरवरी) को जामिया मिलिया पुलिस स्टेशन पर सरेंडर कर दिया। उन्होंने घटना के एक दिन बाद सरेंडर किया है। वहीं दिल्ली पुलिस इसे गिरफ्तारी बता रही है। सरेंडर करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ओखला विधायक ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। घटना के पीछे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ बताया। अमानतुल्ला ने कहा-‘जनता कार्ड के अभाव में राशन नहीं पा रही है, जिससे सभी विधायक परेशान हैं। जब हमने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात की तो उन्होंने शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग कर समस्या के समाधान की बात कही थी। मगर साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है।’

Alleged assault of Delhi Chief Secy: AAP MLA Amanatullah Khan reaches Jamia Nagar Police Station, says that he has come to surrender, also added that, ‘I have not done anything wrong.’ pic.twitter.com/enQIO7CKSM

— ANI (@ANI) February 21, 2018