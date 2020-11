दिवाली मनाने खास पोशाक में अक्षरधाम मंदिर पहुंचे सीएम केजरीवाल, अनूप जलोटा ने गाया भजन

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्लीवासियों को दिवाली की बधाई दी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख केजरीवाल ने लोगों को लक्ष्मी पूजा कार्यक्रम में सीधे प्रसारण के जरिए शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। केजरीवाल खुद खास पोशाक पहन अक्षरधाम मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।

कार्यक्रम में बिग बॉस फेम अनूप जलोटा ने भजन गया। सीएम ने कार्यक्रम से जुड़ा वीडियो ट्वीट कर कहा कि आज मेरे दिल्ली परिवार के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर दिवाली पूजन किया। सबके सुख, स्वास्थ्य और समृधि की कामना की। इसी बीच उपराज्यपाल ने लोगों से कोविड-19 महमारी के मद्देनजर एहतियाती उपायों पर अमल करने और दिल्ली में प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने के साथ सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘दीपावली के शुभ अवसर पर सभी दिल्लीवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दीपोत्सव का यह पावन पर्व अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। मेरी कामना है कि दीपों का यह त्यौहार सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य एवं अपार खुशियां लाए।’

#WATCH: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal along with his wife Sunita Kejriwal performs 'aarti' at Akshardham temple.#Diwali pic.twitter.com/XOROurI1J7

— ANI (@ANI) November 14, 2020