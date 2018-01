संजय लीला भंसाली की फिल्‍म ‘पद्मावत’ के विरोध में देश के कई हिस्‍सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध कर रहे करणी सेना के लोगों ने बुधवार (24 जनवरी) को गुरुग्राम में एक स्‍कूल बस पर हमला कर दिया था। दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। छत्रसाल स्‍टेडियम में गुरुवार (25 जनवरी) को बच्‍चों को संबोधित करते हुए उन्‍होंने कहा क‍ि बच्‍चों पर हमले का वीडियो देखने के बाद वह रात भर सो नहीं सके। मुख्‍यमंत्री ने कहा क‍ि यह वारदात देश के लिए डूब मरने वाली बात है। केजरीवाल ने कहा, ‘क्‍या भगवान राम ने कभी कहा था कि मासूम बच्‍चों पर पत्‍थर बरसाना चाहिए? बुद्ध, नानक किसी ने नहीं कहा…फिर जिन्‍होंने पत्‍थर बरसाए वो कौन थे? किस धर्म के थे? मैं भी हिंदू हूं और राम की पूजा करता हूं। जो सजा राम ने रावण को दी थी, वही सजा इन गुंडों को मिलनी चाहिए।’ केजरीवाल ने समारोह में मौजूद छात्रों से कहा, ‘मैं अपने सभी बच्‍चों से अपील करता हूं क‍ि आपसे जब भी कोई पूछे कि बड़ा होकर क्‍या बनोगे तो कहना- एक अच्‍छा इंसान, एक अच्‍छा नागरिक और अच्‍छा देशभक्‍त।’

Karni Sena goons did not even spared little children and attacked School bus of GD Goenka school in Gurugram @DelhiConnect @vijaita @the_hindu pic.twitter.com/Qm9wQCSu6t

— Saurabh Trivedi (@saurabh3vedi) January 24, 2018