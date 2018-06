दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्‍यपाल (एलजी) अनिल बैजल के बीच पिछले 9 दिनों से चला आ रहा गतिरोध आखिरकार मंगलवार (19 जून) को समाप्‍त हो गया। केजरीवाल तीन प्रमुख मांगों को लेकर कैबिनेट के कुछ सहयोगियों के साथ 11 जून को एलजी के आवास में धरने पर बैठ गए थे। दिल्‍ली के सीएम ने आईएएस के हड़ताल को खत्‍म कराने, नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई करने और जरूरतमंदों के घरों तक राशन पहुंचाने की योजना को हरी झंडी देने की मांग की थी। इससे पहले एलजी अनिल बैजल ने सीएम केजरीवाल को आईएएस अधिकारियों से दिल्‍ली सचिवालय में अविलंब मिलने को कहा था। मालूम हो कि आईएएस एसोसिएशन हड़ताल पर होने के आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है। अधिकारियों ने सुरक्षा की मांग की थी, जिसपर केजरीवाल ने दिल्‍ली के आईएएस अधिकारियों को हर संभव सुरक्षा मुहैया कराने का आश्‍वासन दिया था। बता दें कि इस मामले ने उस वक्‍त तूल पकड़ लिया था जब चार राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों ने केजरीवाल से मिलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्‍हें इसकी इजाजत नहीं दी गई थी। कांग्रेस को छोड़ कर लगभग सभी विपक्षी दलों ने केजरीवाल का खुलकर समर्थन किया था। दिल्‍ली में सत्‍तारूढ़ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव करने की भी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया था।

#Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal ends his strike at Lieutenant Governor's house, called against alleged strike of IAS officers in #Delhi pic.twitter.com/kK5BsgeciK

— ANI (@ANI) June 19, 2018