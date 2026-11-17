साल 2026 में राजधानी दिल्ली के अंदर एक और बिल्डिंग हादसा हो गया है। मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एक दो मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें एक बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई। इमारत के मलबे से 6-7 लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया जिनका इलाज चल रहा है। मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका है। खबर लिखे जाने तक रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन जारी है।

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा विवेक विहार के ज्वाला नगर इलाके में हुआ। दिल्ली फायर सर्विस को सुबह 10.13 बजे इस हादसे की सूचना मिली। मौके पर पहुंची टीम ने मलबे से 6-7 लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया जबकि दो लोगों के शव निकले। इसमें एक बच्चा शामिल है।

‘घायलों में 2 की हालत गंभीर’

इस हादसे को लेकर एडिशनल DCP गीतांजलि खंडेलवाल ने कहा है, “इमारत में पहली मंजिल का स्लैब गिर गया है। हमने अब तक इसमें से छह लोगों को बचाया है, जिसमें एक महिला और एक बच्चा शामिल है और उन्हें हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। हादसे की सूचना जैसे ही मिली तो पुलिस और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। MCD का स्टाफ भी घटनास्थल पर पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों ने भी मदद की है।”

’30 से 40 साल पुरानी थी इमारत’

हादसे को लेकर शाहदरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कलेक्टर अमित कुमार ने बताया है कि यह बिल्डिंग करीब 30 से 40 साल पुरानी थी और पत्थर से बनी हुई थी। अमित कुमार ने बताया कि बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और आधा सेकंड फ्लोर गिर गया है। इसमें से छह लोगों को बचाया गया और हॉस्पिटल भेजा गया। अभी हम उनकी हालत जानने के लिए वहां की MLC रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहां से ले जाते समय वे घायल हो गए थे। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो गया है। अब मलबे में किसी के दबे होने की आशंका नहीं है।

STORY | Old building collapses in Delhi's Vivek Vihar, minor among two killed, several injured



An old ground-plus-one-storey building collapsed in east Delhi's Vivek Vihar area on Tuesday morning, leaving a three-year-old girl and a man dead and several others injured, officials… https://t.co/LeXwZjdMLZ — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026

एक महीने में यह तीसरी घटना

बता दें कि हाल फिलहाल में दिल्ली के अंदर इमारत गिरने का यह दूसरी घटना है। वहीं पिछले एक महीने के अंदर यह तीसरी घटना है। 16 नवंबर को पहाड़गंज के कशेरूवालान में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने एक बिल्डिंग गिर गई थी। इसमें 8 लोग घायल हो गए थे। उससे पहले 5 नवंबर को चावड़ी बाजार में एक तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से सात लोगों की मौत हो गई थी।

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा: बदरीनाथ जा रही बस खाई में गिरी, 7 लोगों की मौत; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। गूलर बाजार के पास एक पुल से करीब 100 मीटर नीचे खाई में बस गिर गई। पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसे के समय बस में करीब 30 से 35 लोग सवार थे। इनमें से लगभग 20 घायल यात्रियों को बचा लिया गया है। सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…