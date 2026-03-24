Delhi Budget 2026 Key Highlights: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि ‘ट्रिपल इंजन’ सरकार के साथ राष्ट्रीय राजधानी में तेजी से प्रगति हो रही है। सीएम ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दिल्ली सरकार का 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली। लंबे समय से महिला समृद्धि योजना का इंतजार कर रहीं दिल्ली की महिलाओं के लिए भी सीएम ने बड़ी घोषणा की। शहरी विकास विभाग के लिए 7,887 करोड़ रुपये और दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के लिए 787 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। दिव्यांगजन वर्ग के लिए 5,921 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया।

सीएम रेखा गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना पर बड़ा ऐलान बजट में किया। सीएम ने कहा, ”महिला एवं बाल विकास (WCD) विभाग के लिए 7,406 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं। हम मह‍िला समृद्धि योजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए 5,110 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना के लिए जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। महिला वित्तीय सहायता योजना का बजट पिछले वित्त वर्ष के 5,100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस वर्ष 5,110 करोड़ रुपये कर दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ‘रानी हाट’ लॉन्च कर रही है।” दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बजट में पर्यावरण संरक्षण के लिए 21 प्रतिशत आवंटन होगा। धूल रहित सड़कों के लिए बजट में 1,352 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इसके साथ ही सड़कों के सुधार के वास्ते एमसीडी को 1,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। बजट में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शामिल। बजट में शिक्षा क्षेत्र को 19,148 करोड़ रुपये आवंटित किए। सरकारी स्कूलों में नौंवी कक्षा की 13 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल उपलब्ध कराई जाएंगी; इस योजना के लिए 90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दिल्ली 2026-27 बजट: स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 12,645 करोड़ रुपये और नए 750 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। ‘ट्रांसजेंडर’ को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के दायरे में लाने के लिए 202 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने पात्र महिला लाभार्थियों को 2,500 रुपये प्रति माह का भुगतान करने के लिए 5,110 करोड़ रुपये आवंटित किए। महिला एवं बाल विकास के लिए 7,406 करोड़ रुपये और बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए 406 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। होली और दिवाली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के लिए 260 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री ने यमुना पार क्षेत्र के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये, जबकि दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के लिए 787 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। शहर में धूल-मुक्त सड़कों के विकास के लिए 1,352 करोड़ रुपये रखे गए हैं जिसके तहत 750 किलोमीटर सड़कों की ‘एंड-टू-एंड रिकार्पेटिंग’ (एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी सतह को उखाड़कर या उसके ऊपर डामर की एक नई एवं मजबूत परत बिछाना) की जाएगी। बिजली विभाग के लिए 3,942 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, ‘ओवरहेड’ बिजली तारों को हटाने के लिए अलग से 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।