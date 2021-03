Delhi Budget 2021: दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 69,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उन्होंने हाथ में लाल कवर वाला टैब थामे हुए सिसोदिया ने इसी टैब से बजट भाषण पढ़ा।

सिसोदिया ने इस दौरान कहा- दिल्ली सरकार ने 75वें स्वतंत्र दिवस का जश्न मनाने का फैसला किया है। 12 मार्च से 75 सप्ताह तक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। दिल्ली सरकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट ‘देशभक्ति बजट’ होगा। उनके मुताबिक, “दिल्ली सरकार की योजना 2047 तक शहर की प्रति व्यक्ति आय को सिंगापुर के स्तर तक बढ़ाने की है।”

बकौल सिसोदिया, “75 सप्ताह के ‘देशभक्ति’ कार्यक्रमों के दौरान भगत सिंह के जीवन से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 10 करोड़ आवंटित किए गए, जबकि बाबा साहेब आंबेडकर से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 10 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

सिसोदिया ने कहा- दिल्ली में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 500 स्थानों पर उच्चे ध्वज-स्तंभों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। यही नहीं, दिल्ली में 500 स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ उच्चे ध्वज-स्तंभों की स्थापना के लिए 45 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सदन में सिसोदिया बोले- दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन लोगों को मुफ्त दी जाएगी। हमने इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। जल्द ही प्रतिदिन टीकाकरण को 45 हजार से बढ़ाकर 60000 कर दिया जाएगा।

