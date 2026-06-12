दिल्ली में गुरुवार को एक अहम कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के शकुरपुर इलाके में स्थित ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर “अश्विनी चोपड़ा (मिन्ना) चौक” कर दिया। इस जगह के करीब में ब्रिटानिया कंपनी की फैक्ट्री होने की वजह से यह चौक ब्रिटानिया चौक के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब इस चौक को नई पहचान दी गई है और इसे वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी चोपड़ा की याद में समर्पित किया गया है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह चौक अब सिर्फ एक यातायात स्थान नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसे पत्रकार को श्रद्धांजलि होगा, जिन्होंने बिना डर के समाज और देश की आवाज को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि यह चौक पंजाब केसरी कार्यालय के पास स्थित है, इसलिए यह स्थान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अश्विनी चोपड़ा का उस संस्थान से गहरा जुड़ाव रहा है।

सरकार का कहना है कि इस नामकरण का उद्देश्य ऐसे लोगों को सम्मान देना है जिन्होंने पत्रकारिता और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्थानीय लोगों के लिए भी यह बदलाव एक नई पहचान और सम्मान की भावना लेकर आया है।

इस तरह शकुरपुर का यह चौक अब पुराने नाम से हटकर एक नई पहचान के साथ “अश्विनी चोपड़ा चौक” के रूप में जाना जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियों को उनके काम और योगदान की याद दिलाता रहेगा।

मानसून से पूर्व वर्षा जल संचयन प्रणाली मजबूत करें

उधर, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) व नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को मानसून से पूर्व वर्षा जल संचयन प्रणाली मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को एक बैठक में उपराज्यपाल ने सभी विभागों की तैयारियों की समीक्षा की और 30 जून तक जरूरी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

उपराज्यपाल ने अधिकारियों को संरचनात्मक मरम्मत में तेजी लाने व पानी जमा करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने का आदेश देने के साथ ही अधिकारियों को शहर में मौजूद सभी वर्षा जल संचयन प्रणालियों का इस्तेमाल किए जाने का आदेश भी दिया है। उपराज्यपाल के आदेशानुसार, वर्षा जलसंचयन की सुविधाएं प्रमुख सार्वजनिक केंद्रों, खेल केंद्रों में बनाई जाएंगी।

इनमें भीकाजी कामा प्लेस, विकास सदन में बहुस्तरीय कार पार्किंग व साकेत, राष्ट्रमंडल खेल गांव, चिल्ला, यमुना, पूर्वी दिल्ली, नेताजी सुभाष प्लेस व द्वारका सेक्टर-23 में स्थित डीडीए स्पोर्टस काम्पलेक्स शामिल है। साथ ही पालम-द्वारका उपरगामी सेतु के नीचे सड़क के किनारे खास तरह ढांचे की स्थापना की जाएगी ताकि बारिश का पानी जमा किया जा सके।

उपराज्यपाल ने बैठक में कहा कि सभी नगर निकायों को मानसून के आने से पहले जलसंचयन प्रणालियों को पूरी तरह से चालू करना होगा। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे भविष्य की शहरी योजना, भूमिगत जल को रिचार्ज और लंबे समय तक पानी बचाने की कोशिशों के लिए एक मजबूत और डाटा-आधारित आधार तैयार करने के मकसद से दिल्ली भर में बारिश का पानी जमा करने वाले सभी ढांचों की कुल क्षमता का पूरी तरह से आंकलन करें।