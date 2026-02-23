Delhi School Bomb Threat: दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का नया मामला सोमवार को सामने आया। यहां की फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि धौला कुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल और लोधी रोड के एयर फोर्स बाल भारती स्कूल को बम की धमकी वाले ईमेल मिले हैं।

सोर्स का पता लगाने के लिए जांच शुरू

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अलर्ट मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियाती कदम उठाए और ईमेल के सोर्स का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। आगे की जानकारी का इंतजार है।

यह नई धमकी गुरुवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी के कम से कम तीन स्कूलों को इसी तरह के बम की धमकी वाले ईमेल मिलने के कुछ दिनों बाद आई है, जिससे दहशत फैल गई और कई एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की।

लगातर हो रही ऐसी घटनाएं

ये ईमेल CRPF पब्लिक स्कूल, द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल और पश्चिम एन्क्लेव के DAV सेंटेनरी पब्लिक स्कूल को भेजे गए थे।

फायर टेंडर, पुलिस टीम, बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड को कैंपस भेजा गया था, जबकि एहतियात के तौर पर छात्रों और स्टाफ को बाहर निकाला गया था।

अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली और साइबर टीमों को ईमेल के ओरिजिन और असलियत का पता लगाने का काम सौंपा गया।

दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आतंकी हमले के इनपुट मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खबर है कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी लाल किले के आसपास एक बार फिर धमाके की साजिश रच सकते हैं। इसके अलावा चांदनी चौक के एक प्रमुख मंदिर को भी निशाना बनाए जाने की आशंका जताई गई है।

आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लश्कर के आतंकी 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद की एक मस्जिद में हुए धमाके के बाद भारत में भी खौफनाक साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को जैसे ही यह इनपुट मिला, दिल्ली पुलिस ने तुरंत लाल किला, चांदनी चौक और आसपास के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…