दिल्ली में शुक्रवार (24 अगस्त) को अरविंद केजरीवाल सरकार के एक कार्यक्रम में शामिल होने गए बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को कुछ लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम नंदनगरी में आयोजित किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शत्रुघ्न सिन्हा को काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली सरकार ने कौशल विकास को लेकर यह कार्यक्रम रखा था और शत्रुघ्न सिन्हा को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया था। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा पहले भी कुछ मौकों पर दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल की तरीफ नें बयान देते रहे हैं। उन पर अक्सर पार्टी लाइन हटकर बयान देने के आरोप लगते रहे हैं। पत्रकारों के द्वारा सवाल किए जाने पर सिन्हा ने कहा कि वफादारी उनके खून में है और वे पार्टी में ही रहेंगे। सिन्हा ने कार्यक्रम में अपनी स्पीच के एक हिस्से में कहा, ”पार्टी से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। बातें करता हूं, देश हित में करता हूं, जनहित में करता हूं, इसके मायने जाहिर है कि सारे लोगों के लिए करता हूं, सारी पार्टीज के लिए करता हूं, कभी-कभी आईना दिखाता हूं तो देख लो, फीडबैक देता हूं, मैं भी कोई कल का आया हुआ नहीं हूं, सालों से भरी जवानी में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत मैं राजनीति में आया।”

उन्होंने यह भी कहा कि वह उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म छोड़कर कार्यक्रम में शामिल होने आए। उन्होंने कहा, ”आज ही मेरी बेटी की पिक्चर रिलीज हो रही है.. हैप्पी भाग जाएगी फिर से.. वो जो पिक्चर आ रही है बहुत अच्छी पिक्चर है सुना है.. आज ही रिलीज है, मुझे वहां होना था, आदेश हुआ था कि आज आओ यहां पे, वहां पे स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है लेकिन मुझे लगा कि जो यहां हो रहा है वो ज्यादा सृजनात्मक है, ज्यादा रचनात्मक है और इसलिए मैं आज यहां पे अपने इस बृहद परिवार के साथ आया हूं।”

Must watch & share…@ShatruganSinha's full speech in the Skill Development Programme for Identified Manual Scavengers organized by District Magistrate, Shahdara today.

Part – 2of2 pic.twitter.com/GZtLZKNJuG

— AAP (@AamAadmiParty) August 24, 2018