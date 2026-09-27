नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शनिवार को काली मंदिर के पास सफाई अभियान के दौरान एक लकड़ी के बक्से के अंदर कंकाल जैसा ढांचा मिलने से दहशत फैल गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि फोरेंसिक टीम की शुरुआती जांच से पता चला कि यह एक नकली कंकाल था।

पुलिस के मुताबिक यह बरामदगी दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा आने वाले दुर्गा पूजा समारोह से पहले मंदिर परिसर के आसपास आयोजित सफाई अभियान के दौरान हुई। दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष राजेश भाटिया, को-ऑफिस सेक्रेटरी अमित गुप्ता और दिल्ली नगर निगम (MCD) के पूर्व मेयर राजा इकबाल सिंह ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया।

कार्यकर्ताओं ने हटाया 15 ट्रक कचरा

बीजेपी के मुताबिक टीम को मंदिर में बन रहे पंडाल के आसपास बहुत ज़्यादा कब्ज़ा और कचरा मिला। नगर निगम के कर्मचारियों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगभग 15 ट्रक कचरा और मलबा हटाया। पार्टी ने दावा किया कि कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से पार्क की गई लगभग 50 गाड़ियों को भी हटा दिया गया।

इसी ड्राइव के दौरान बीजेपी ने मोहम्मद शकील नाम के एक स्क्रैप डीलर की झुग्गी के अंदर एक लकड़ी का बक्सा मिला, जिसमें कुछ लोगों ने इंसानी कंकाल बताया। बाद में इस मामले की सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई। राजेश भाटिया ने दावा किया कि शकील ने टीम को बताया कि उसने यह बक्सा एक लोकल स्कूल से स्क्रैप के तौर पर खरीदा था। बीजेपी ने मंदिर के पास बरामदगी और आने वाले दुर्गा पूजा समारोहों के पास होने का हवाला देते हुए साज़िश की संभावना जताई और मामले की जांच की मांग की।

पुलिस ने क्या कहा?

डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह के मुताबिक सूचना मिलने के बाद पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा और लकड़ी के बक्से के अंदर एक पुराना, बना हुआ कंकाल का ढांचा मिला। अधिकारियों ने कहा कि बक्से के अंदर या आसपास खून के धब्बे या कोई और संदिग्ध चीज़ नहीं थी।

पुलिस ने कहा कि ऐसे ढांचे का इस्तेमाल पढ़ाई या पढ़ाई के मकसद से किया जा सकता था, जिसमें स्कूल की लैब में पढ़ाने में मदद करना भी शामिल है। डीसीपी रोहित सिंह ने कहा, “इस समय मामले में किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस का कोई फर्स्ट फेसी संकेत नहीं है।” इस बीच बीजेपी ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, राउज़ एवेन्यू और माता सुंदरी रोड पर अतिक्रमण को लेकर भी बड़ी चिंता जताई। पार्टी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने म्युनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर से इलाके का सरप्राइज़ इंस्पेक्शन करने की मांग की, और कहा कि आस-पास कोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस और NGO हैं।