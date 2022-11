Delhi MCD Election: 21 स्टार प्रचारक, 14 रोड शो, एमसीडी चुनाव के लिए भाजपा का मेगा अभियान

MCD Election Delhi: एमसीडी चुनावों के लिए भाजपा द्वारा 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें 11 केंद्रीय मंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो- द इंडियन एक्सप्रेस)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram