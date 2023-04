Delhi: दिल्ली में भाजपा नेता सुरेंद्र मटियाला की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी

दिल्ली के मटियाला में नजफगढ़ भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुरेंद्र मटियाला की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली के मटियाला में नजफगढ़ भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुरेंद्र मटियाला की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि भाजपा नेता सुरेन्द्र उस दौरान अपने कार्यालय में बैठे थे, जब उनपर हमला हुआ। वारदात को बिंदापुर थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया है। सुरेंद्र मटियाला पूर्व में काउंसलर भी रह चुके थे। वहीं इस वारदात पर द्वारका जिला के डीसीपी एम हर्षवर्षधन ने बताया, "अभी मौके पर मामले की छानबीन में पता चला की सुरेंद्र मटियाला को कई गोली मारी गई है। बीजेपी नेता को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। उस समय गोली मारी गई जब वे ऑफिस में थे। जांच में जो भी जानकारी सामने आएगी। तुरन्त उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की कई टीम लगा दी गई है और क्राइम ब्रांच भी जांच कर रही है।" वहीं हत्या क्यों की गई है ये अभी तक साफ नहीं है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। एक अधिकारी ने कहा, "हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं।"

