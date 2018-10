दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने एक बैंक कैशियर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान बदमाश 2 लाख रुपए और सुरक्षाकर्मी की राइफल लेकर भी फरार हो गए। डकैती और हत्या की यह पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। फिलहाल पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश करने में जुटी है। घटना दोपहर करीब 3.30 बजे दिल्ली के छावला इलाके के खैरा गांव में स्थित कॉर्पोरेशन बैंक की शाखा की है। बदमाशों ने लूटपाट के दौरान 5 अन्य लोगों को घायल भी कर दिया। लूटपाट के बाद बदमाश मोटरसाइकिलों पर फायरिंग करते हुए आराम से फरार हो गए।

सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिखाई दे रहा है कि बदमाशों ने पहले बैंक में आते ही गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी की राइफल छीन ली। इसके बाद एक-एक कर 6 बदमाश बैंक में घुस आए। सभी बदमाशों ने अपने चेहरे को कपड़े और हेलमेट से ढका हुआ था। बैंक में घुसकर सबसे पहले तो बदमाशों ने वहां मौजूद बैंक कर्मियों और ग्राहकों को काबू किया और उन्हें एक जगह ले जाकर बैठा दिया। इसके बाद बदमाशों ने बैंककर्मियों से पैसे के बारे में जानकारी लेकर पैसे लूटने का प्रयास किया। इस लूटपाट का बैंक के कैशियर संतोष कुमार ने विरोध किया तो बदमाशों ने संतोष कुमार के सीने में गोली मार दी। इसके बाद बदमाश बैंक में रखे 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए।

#Exclusive | CCTV visuals of bank robbery. Six men barge into Corporation Bank, shoot cashier dead.

Read more here: https://t.co/BaARWKXBep pic.twitter.com/AbCK7GImxd

— The Indian Express (@IndianExpress) October 13, 2018