VIDEO: बच्चों को बंधक बनाया, केजरीवाल की प्रिसिंपल को वॉर्निंग- ऐसी हरकत नहीं करेंगे बर्दाश्त

फीस जमा न होने पर बच्चियों को तलघर में कैद करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार (12 जुलाई) को स्कूल की प्रिंसिपल नहीद उस्मानी को चेतावनी देते वक्त समझाते हुए भी नजर आए। मीडिया के कैमरों के सामने अरविंद केजरीवाल ने स्कूल की प्रिंसिपल से कहा, ”आप एहसास कर रही हैं कि आपने कानून के अंदर कितनी सारी गड़बड़ियां करी हैं। अगर कोई कोर्ट में चला जाए तो क्या होगा, ये ठीक नहीं है, बच्चों को इस तरह से ट्रीट करना ठीक नहीं है, हमारी सरकार के लिए शिक्षा सबसे अहम चीज है, ठीक है.. तो इस तरह से फीस को लेने के लिए बच्चों को गलत तरीके से इस्तेमाल करना.. ये जायज नहीं है, तो हम आपसे निवदेन करते हैं जो भी इसपे कार्रवाई होगी कानूनी.. वो तो हम लोग करेंगे.. ठीक है.. पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, दिल्ली सरकार अपनी कार्रवाई करेगी लेकिन फ्यूचर में इस किस्म की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

#WATCH Delhi CM Kejriwal reprimands principal of Rabia Public School Naheed Usmani, says, "Both Delhi govt & Police will take action. This kind of a thing will not be tolerated in future." The school had allegedly detained kindergarten students on July 9 over non-payment of fees. pic.twitter.com/nYniZhqOpa

— ANI (@ANI) July 12, 2018