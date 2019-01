अमेरिका में रहने वाले हैकर सैयद शुजा के ईवीएम हैक करने के दावे को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार किया है। जेटली ने ईवीएम में गड़बड़ी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस का पागलपन संक्रामक होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि राफेल के बाद अब ‘ईवीएम हैकिंग’ कांग्रेस का अगला बड़ा झूठ है। उन्होंने ईवीएम हैकिंग के आरोपों को पूरी तरह से बकवास बताया। बता दें कि अमेरिका में रहने वाले एक हैकर ने सोमवार को दावा किया था कि भारत में 2014 के आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिये ‘धांधली’ हुई थी।

अरुण जेटली ने ट्वीट के जरिये हैकर के दावों को ख़ारिज करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जेटली ने ट्वीट कर कहा, ‘क्या चुनाव आयोग और चुनाव कराने की प्रक्रिया में लगे लाखों लोग इस गड़बड़ी में शामिल थे? और यूपीए के कार्यकाल में हुए चुनावों में बीजेपी को जीत मिली। यह पूरी तरह बकवास है।’ उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस को लगता है कि लोग इतनी आसानी से धोखा खाने वाले हैं कि वे किसी भी कूड़े को निगल लेंगे? कांग्रेस पार्टी में पागलपन संक्रामक होता जा रहा है।

Does the Congress feel that the people are so gullible that they will swallow any garbage?

Insanity in the Congress party is increasingly becoming contagious

