दिल्ली में इन दिनों हवा की गुणवत्ता गिर कर बेहद खराब कैटेगरी में आ गई है। रविवार को भी यह बेहद खराब कैटेगरी में ही रही, लेकिन शाम को दिवाली के जश्न के बाद इसके और खराब होने के आसार हैं।

रविवार को दिन भर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 376 रहा, जो ‘बेहद खराब’ कैटेगरी में आता है। दिल्ली को धुएं और कोहरे (स्मॉग) की एक घनी परत ने घेर लिया, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई।

सोमवार को हवा की गुणवत्ता और खराब होने का अनुमान

दीवाली के जश्न, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और पराली जलाने के कारण, दिल्ली में सोमवार को हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ (severe) श्रेणी में पहुँचने का अनुमान है।

रविवार को डेटा रिकॉर्ड करने वाले 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 12 पर हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ (severe) श्रेणी में थी, और 22 पर ‘बेहद खराब’ (very poor) श्रेणी में थी। सबसे खराब AQI जहांगीरपुरी में 463 दर्ज किया गया।

दिल्ली का औसत AQI जो शनिवार को 369 था रविवार को बढ़कर 376 हो गया, यह ‘गंभीर’ श्रेणी की 400 की सीमा के काफी करीब है। कई मॉनिटरिंग स्टेशन पहले ही इस स्तर को पार कर चुके हैं, जो पूरी राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने का संकेत है।

दिल्ली के लिए ‘एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम’ (EWS) के अनुसार, 9 नवंबर से कुछ दिनों तक हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में रहने की संभावना है।

AQI की क्या है कैटेगरी?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, 0 से 50 के बीच का AQI ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बेहद खराब’ और 401 से 500 ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है।

मौसम और वायु गुणवत्ता विशेषज्ञों का मानना ​​है कि स्थिति बिगड़ने के पीछे कई कारण हैं- प्रतिकूल मौसमी हालात, दिवाली से जुड़े जश्न, वाहनों से निकलने वाला धुआं, और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की चरम अवधि।

प्रतिकूल मौसमी हालात स्थिति को और भी खराब कर रहे हैं। EWS के अनुसार, 6000 वर्ग मीटर प्रति सेकंड से कम का ‘वेंटिलेशन इंडेक्स’ और 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम की औसत हवा की गति, प्रदूषकों को हवा में अच्छी तरह फैलने से रोकने के लिए जिम्मेदार है।

पार्टिकुलेट मैटर और बढ़ा

रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में PM2.5 सबसे प्रमुख प्रदूषक रहा, जिसमें पटाखों से निकलने वाले धुएं ने भी कणों (पार्टिकुलेट मैटर) के स्तर को और बढ़ा दिया।

दिल्ली के लिए ‘डिसीजन सपोर्ट सिस्टम’ (DSS) के अनुसार, रविवार को शहर के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र का रहा, जो कुल प्रदूषण का 19 प्रतिशत है। वहीं, पराली जलाने से 3.5 प्रतिशत योगदान होने का अनुमान है, जबकि पूर्वानुमानों के अनुसार सोमवार को यह योगदान लगभग 2.99 प्रतिशत रह सकता है।

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दिल्ली की एयर क्वालिटी शुक्रवार को बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। दिवाली से पहले 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 382 दर्ज किया गया, जो पिछले आठ सालों में दिवाली से पहले यह सबसे गंभीर स्तर पर है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें