दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का स्तर तो आप के मंत्री ने फोड़ा यूपी की सरकारी बसों पर ठीकरा

Delhi Minister Gopal Rai: गोपाल राय ने आनंद विहार और विवेक विहार का एयर क्लाविटी इंडेक्स सामने रखकर कहा कि यूपी की सरकारी बसों से निकलने वाला प्रदूषण राजधानी की हवा को जहरीला बना रहे हैं।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Photo Source- ANI)