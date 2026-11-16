दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण का असर आम लोगों पर किस कदर पढ़ रहा है इसका एक उदाहरण दिल्ली के निजामुद्दीन बस्ती इलाके से सामने आया है जहां एक 9 महीना का बच्चा भी वायु प्रदूषण से प्रभावित हो चुका है। निजामुद्दीन बस्ती में रहने वाली 22 वर्षीय फरजाना का 9 महीने का बेटा इब्राहिम पिछले करीब एक महीने से बीमार है।

फरजाना ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि पहले वह बिल्कुल ठीक था, लेकिन पिछले एक महीने से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। फरजाना ने बताया कि उसे बुखार हुआ था। उसके बाद से उसकी खांसी रूकने का नाम नहीं ले रही है।

‘नेबुलाइजर के लिए रोज जाना पड़ता है क्लिनिक’

वाय प्रदूषण का असर बच्चों पर किस कदर पढ़ रहा है इसका ताजा उदाहरण 9 महीने का इब्राहिम है। फरजाना ने बताया है कि दिवाली की रात इब्राहिम एक मिनट भी ठीक से नहीं सो पाया। इसके बाद वह उसे स्थानीय डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने दवाइयों के साथ कुछ दिनों तक नेबुलाइजेशन कराने की सलाह दी। घर पर इसकी सुविधा नहीं होने के कारण फरजाना को रोजाना बच्चे को क्लीनिक ले जाना पड़ता है और नेबुलाइजर दिलाती हैं।

बेटे की सेहत बनी हुई है सबसे बड़ी चुनौती

फरजाना अपनी सास के साथ बस्ती में रहती हैं। उसका पति सूरत में कपड़े की दुकान पर काम करता है। परिवार का घर बेहद छोटा है। घर तक पहुंचने के लिए सड़क से जुड़ी करीब एक फुट चौड़ी जंग लगी सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ता है। मकान में पानी का कनेक्शन भी नहीं है और परिवार को सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है। इतनी मुश्किलों के बीच फरजाना के लिए बेटे की सेहत इन दिनों सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।

12 साल की बच्ची को भी ऐसी ही थी परेशानी

पॉल्यूशन की वजह से खांसी की दिक्कत सिर्फ 9 महीने के इब्राहिम के साथ ही नहीं है बल्कि इसी बस्ती में रहने वाली इबरार खान की 12 साल की बेटी भी पिछले सप्ताह से बीमार पड़ी है। इबरार ने बताया कि उनकी बेटी की हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से खाना और सोना भी नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर ने दवाइयों और नेबुलाइजेशन के साथ उसे धूप में बैठने की सलाह दी, लेकिन परिवार के छोटे और भीड़भाड़ वाले घर में पर्याप्त धूप नहीं पहुंचती।

एक साल की बेटी भी इस बस्ती में है पीड़ित

इसी तरह 28 वर्षीय समीरा नूर की एक साल की बेटी भी पिछले कुछ दिनों से सर्दी-जुकाम से परेशान है। समीरा जंगपुरा में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती हैं और महीने में करीब 6 हजार रुपये कमाती हैं। बच्चों और घर की जिम्मेदारियों के कारण वह केवल दो घरों में ही काम कर पाती हैं।

‘बच्चों में बढ़ रही सांस की तकलीफ’

निजामुद्दीन बस्ती इलाके में क्लीनिक चलाने वाले जनरल फिजिशियन डॉ. सलीम निजामी ने एक्सप्रेस को बताया है कि पिछले कुछ दिनों में उनके यहां सांस संबंधी परेशानी वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि आसपास के इलाकों का प्रदूषण बस्ती में जमा होता है। इसके अलावा कई खाने-पीने की दुकानें कोयले पर खाना बनाती हैं, जिससे धुआं निकलता है और हवा की गुणवत्ता को खराब करता है। निजामी ने बताया कि उनके क्लिनिक में बच्चों के साथ-साथ बुजुर्ग भी आते हैं।

बस्ती में स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित

करीब 700 साल पुरानी निजामुद्दीन बस्ती में ज्यादातर लोग मजदूर वर्ग से आते हैं। यहां के कई निवासी निजामुद्दीन दरगाह के आसपास की दुकानों और खाने-पीने के प्रतिष्ठानों में काम करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बस्ती के लोगों को सीमित सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। यहां तीन जनरल फिजिशियन क्लीनिक, दो यूनानी क्लीनिक, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर/आरोग्य मंदिर और एक एमसीडी पॉलीक्लिनिक है।

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हम अक्सर वायु प्रदूषण को खांसी, सांस की तकलीफ और फेफड़ों की बीमारी से जोड़कर देखते हैं। लेकिन हवा में मौजूद प्रदूषण के बेहद छोटे कण शरीर को एक और बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक नई स्टडी में पता चला है कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से टाइप-2 डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी होने का खतरा 10 से 16 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) काफी गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। इससे आम लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…