दिल्ली में बच्चियों के अपहरण करने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक 40 वर्षीय आदमी बेटी न होने की वजह से पहले तो बच्चियों को अगवा करता था और फिर उन्हें कपड़े-चॉकलेट दिलाकर उनके घर के पास वापस छोड़ देता था। आरोपी का कहना है कि वो बेटियों का प्यार पाने के लिए ऐसा करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही हैं।

पुलिस के अनुसार जवाहर कैंप में रहने वाले डीपी पाल नामक शख्स ने अपनी आठ वर्षीय बेटी के गायब होने की शिकायत कीर्ति नगर थाने में दी थी। जिसके बाद एसएचओ विजय कुमार सिंह, एसआई सुन्दर और एएसआई अजय की टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लेकिन इस बीच आरोपी खुद ही बच्ची को घर के बाहर छोड़ कर फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी कृष्णदत्त तिवारी (40) राजौरी गॉर्डन में अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहता है।

Delhi:Police arrested a man named Krishna Tiwari who was allegedly involved in kidnapping of 2 girls. Police say'Man claims he had 2 sons&no daughter,that's why he did it.Not relying too much on his statements,will request court to allow us to get his psychiatric assessment done' pic.twitter.com/pQgaPtj5dT

