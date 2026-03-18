दिल्ली के पालम में बुधवार को हुई घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में लिखा – दिल्ली के पालम में हुई यह घटना बेहद दुखद है। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। राजधानी में लगातार सामने आ रही आग की घटनाएं चिंता का विषय हैं। संकरी गलियां, एक-दूसरे से सटी बहुमंजिला इमारतें और अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था इस खतरे को और बढ़ा देती हैं। इस दिशा में सरकार की तरफ से ठोस और तत्काल कदम उठाना बेहद आवश्यक है।

बता दें कि बुधवार की सुबह दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में पालम मेट्रो स्टेशन के पास एक चार-मंजिला इमारत में आग लगने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई। इस इमारत में दुकानें और रिहायशी मकान, दोनों थे। अधिकारियों ने बताया कि इमारत में अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। फायर अधिकारियों ने बताया कि दमकल कर्मी उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं।

फायर सर्विस ने बताया कि उन्हें सुबह 7 बजे आग लगने की सूचना मिली थी और उन्होंने तुरंत मौके पर 30 दमकल गाड़ियां भेजीं। जलती हुई इमारत से कई लोगों को बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां नौ लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सात अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यह इमारत राजेंद्र कश्यप की है। इसमें एक बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और चार मंजिलें हैं, और छत पर एक अस्थायी टिन का शेड बना हुआ है। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर कपड़े और कॉस्मेटिक्स की दुकानें हैं, जबकि ऊपर की दो मंजिलों पर रिहायशी मकान हैं। एक अधिकारी ने बताया, “आग लगने के शुरुआती समय में दो लोग इमारत से कूद गए थे, और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग बुझाने, तलाशी और बचाव अभियान जारी हैं।”

मणिपाल अस्पताल में आठ लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। इनमें प्रवेश (33), कमल (39), आशु (35), लाडो (70), हिमांशी (22) और 15, 6 और 3 साल की तीन नाबालिग लड़कियां शामिल हैं। IGI अस्पताल में एक महिला, दीपिका (लगभग 28), को मृत अवस्था में लाया गया, जबकि एक पुरुष, अनिल (लगभग 32), और एक दो साल की बच्ची का इलाज चल रहा है।

दिल्ली के पालम में हुई यह घटना बेहद दुखद है। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें।



राजधानी में लगातार सामने आ रही आग की घटनाएँ चिंता का विषय हैं। संकरी गलियाँ, एक-दूसरे से सटी बहुमंजिला इमारतें और अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था… https://t.co/3Ma1ZPzyXm — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 18, 2026

सफदरजंग अस्पताल में 29 साल के एक युवक, सचिन, को भर्ती कराया गया है, जिसे लगभग 25% बर्न इंजरी हुई है। गौरतलब है कि मार्च महीने में राजधानी में आग लगने की पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा: “पालम मेट्रो के पास एक रिहायशी इमारत में आग लगने की घटना से मैं बहुत दुखी हूं। इस दुखद घटना से प्रभावित लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। बचाव और आग बुझाने के अभियानों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, और सभी जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है।”

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आग लगने की घटना के बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ है। उन्होंने अपने आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट किया, “मिली जानकारी के अनुसार, 6 लोगों के मारे जाने की आशंका है, कुछ लोग अभी भी इमारत के अंदर फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन, दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग और दिल्ली पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। घटना की जांच के लिए एक मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूं!”

इस महीने की शुरुआत में, होली (4 मार्च) के दिन मध्य दिल्ली के सदर बाजार में प्लास्टिक के खिलौनों के एक गोदाम में आग लगने से दो लोग जलकर मर गए थे। अधिकारियों ने बताया कि एक अलग घटना में, उसी दिन उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी में एक JJ क्लस्टर में आग लगने से एक किशोरी की मौत हो गई थी।

हाल ही में, 12 मार्च को, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में मटियाला के मछली बाजार के पास मानसा राम पार्क में झुग्गियों के एक समूह में भीषण आग लग गई, जिसमें लगभग 80 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। इस आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

वहीं, रविवार (15 मार्च) को, महरौली के नेचर बाजार में मशहूर ‘दस्तकार हाट’ में लगी भीषण आग से लगभग 40 दुकानों को नुकसान पहुंचा और देश भर के कुशल कारीगरों द्वारा बनाई गई पश्मीना शॉल, अफगानी कालीन और घर की सजावट की चीजों सहित कई सामान नष्ट हो गए। अधिकारियों ने बताया कि नेचर बाजार में लगी आग से कुल नुकसान करोड़ों रुपये का होने का अनुमान है।

यह आग बाजार खुलने से कुछ घंटे पहले लगी थी; बाजार में उस समय “बोनन्जा बाजार” नाम की एक हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही थी। आयोजकों ने इस कार्यक्रम के आखिरी दो दिन रद्द कर दिए।