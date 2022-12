Mohalla Clinic: नए साल से 450 तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ्त, स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी मंजूरी

Delhi News: दिल्ली सरकार 1 जनवरी 2023 से अपने सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में 450 तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ्त करेगी।

दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिक (Source- Express Photo)

