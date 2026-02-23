दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में तीन अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं को अपने फ्लैट में मरम्मत के दौरान पड़ोसियों की ओर से कथित नस्लीय और अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि यह घटना 20 फरवरी को दोपहर लगभग 3:30 बजे हुई, जब महिलाओं के चौथी मंजिल स्थित फ्लैट में बिजली का कार्य चल रहा था और धूल-सीमेंट के टुकड़े नीचे गिर गए।

नस्लीय टिप्पणियां और अपमानजनक भाषा

महिलाओं के अनुसार, नीचे रहने वाले दंपति ने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से न सुलझाकर नस्लीय टिप्पणियां और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से प्रसारित हुआ, जिसमें पीड़िताओं ने स्पष्ट रूप से आपत्ति जताई और आरोपियों के व्यवहार पर नाराजगी व्यक्त की।

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी दंपति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79, 351(2), 3(5) और 196 के तहत कार्रवाई शुरू की है। हालांकि, इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है।

DCP (साउथ) अंकित चौहान ने कहा कि हालांकि किसी को शारीरिक चोट नहीं आई, लेकिन महिलाओं ने मानसिक परेशानी और बेइज्जती का आरोप लगाया है। इधर, पीड़ित महिलाओं ने बताया कि उन्हें मानसिक उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ा और एक प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें भविष्य में मरम्मत करवाने के लिए दो महीने के भीतर फ्लैट खाली करने की धमकी दी।

आरोपी से फॉर्मल माफी की मांग की

अब इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में, एक पुलिस अधिकारी हालात को संभालने की कोशिश करते हुए दिख रहा है, जबकि कुछ स्थानीय लोग खड़े होकर बहस देखते दिख रहे हैं।

घटना के बाद महिलाओं ने आरोपी से फॉर्मल माफी की मांग की है, और कहा है कि ये कमेंट्स सिर्फ पर्सनल नहीं थे, बल्कि नॉर्थ-ईस्ट कम्युनिटी की इज्जत को टारगेट करते थे। शिकायत करने वालों में से एक UPSC की उम्मीदवार है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर्ष सिंह और उनकी पत्नी रूबी ने अपमानजनक और नस्लभेदी बातें कीं, उन्हे अपमानित किया और धमकियां दीं।

दंपति ने अपनी सफाई में क्या कहा ?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पूरे मामले में कपल की तरफ से वकील गौरव ने कहा, “वे काफी समय से साथ रह रहे हैं। घटना के बाद भी, वे समझौता करने के लिए साथ बैठे थे। सोशल मीडिया पर इस मामले को बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है। वीडियो में दोनों पक्ष बोल रहे हैं। जो वीडियो शेयर किया जा रहा है, वह सिलेक्टिव और मैनिपुलेटिव है।”

उन्होंने आगे कहा कि जब यह सब शुरू हुआ, उस समय उनका क्लाइंट लंच कर रहा था। “गुस्से में उसने कुछ कह दिया और मेरे क्लाइंट को अपने इस्तेमाल किए शब्दों पर पछतावा है। मेरे क्लाइंट ने ही PCR को कॉल किया था, और पुलिस मौके पर मौजूद थी।”