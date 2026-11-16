दिल्ली के खजूरी खास इलाके में सोमवार को बाइक सवार दो हमलावरों ने एक शख्स पर कथित तौर पर करीब 20 गोलियां चलाईं और उसकी हत्या कर दी। वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना जीरो पुश्ता के पास हुई, जहां हमलावरों ने मुस्तफाबाद निवासी पीड़ित समीर पर गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि समीर को कई गोलियां लगीं और उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय निवासी बृजेश शर्मा ने मीडिया को बताया कि इस घटना में करीब 20 गोलियां चलाई गईं।

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शर्मा ने आगे कहा, “यह मेन रोड है जहां दिल्ली के एक मंत्री का कार्यालय है। यहां एक घटना हुई जिसमें करीब 20 गोलियां चलाई गईं और एक शख्स को गोली लगी। उसे यहां से अस्पताल ले जाया गया और मुझे नहीं पता कि उसकी हालत कैसी है। लेकिन यह कानून-व्यवस्था में एक गंभीर चूक है। इस इलाके में यह इस तरह की चौथी घटना है। हमें नहीं पता कि इसके पीछे क्या मकसद था या हमलावर कौन थे।”

घटना के बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। सबूत जुटाने के लिए अपराध टीम और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया गया।

सीसीटीवी कैमरों की जांच

पुलिस हमलावरों की पहचान करने और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस हत्या के मकसद का पता लगाने के लिए व्यक्तिगत दुश्मनी और पुरानी रंजिश सहित सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है।

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महिला ने आरोप लगाया है कि कोच में मौजूद 53 साल के एक आरोपी शख्स ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। इस घटना के बाद महिला की शादी भी टल गई है जो कि अगले महीने होनी थी। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…