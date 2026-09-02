देश की राजधानी दिल्ली में एक 17 साल की छात्रा के साथ स्लीपर बस में कथित गैंगरेप की घटना ने देश को फिर झकझोर के रख दिया है। बीते 4 अगस्त को हुई इस वारदात की जानकारी पुलिस ने 2 दिन पहले मीडिया के साथ साझा की। यूपी के मैनपुरी से नोएडा आ रही छात्रा के साथ ग्रेटर नोएडा के परी चौक से लेकर दिल्ली के कश्मीर गेट तक 47 किलीमीटर के रास्ते में बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने बारी-बारी से कथित तौर पर रेप किया। इस केस में दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस इस मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रही है ताकि आरोपियों का अपराध जल्द से जल्द साबित किया जा सके।

दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि पुलिस ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) को लेटर लिखकर इस मामले में बस से इकट्ठा किए बायोलॉजिकल सैंपल की जल्दी जांच की मांग की है। पुलिस जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट प्राप्त करना चाहती है ताकि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट ले जाया जा सके।

बस में से मिले रेप के सबूत!

इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों ने बताया है कि पुलिस ने बस से बालों के रेशों सहित अन्य बायोलॉजिकल सैंपल की DNA जांच के लिए FSL को भेजे हैं। इसकी रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। दोनों आरोपियों का मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुआ है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बस के अंदर बाल और दूसरे बायोलॉजिकल सैंपल मिले हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा दिया गया है। हम जांच पूरी करने और ट्रायल की तैयारी के लिए जल्दी रिपोर्ट मांग रहे हैं।

NHRC ने दिल्ली-यूपी पुलिस को भेजा नोटिस

इस बीच नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मंगलवार को इस केस को लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरों को नोटिस जारी किया है। उसने पुलिस से दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि पुलिस ने 4 अगस्त की इस घटना के बाद दोनों आरोपियों को 4 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया था और बस को भी जब्त कर लिया गया था।

लड़की को जान से मारने की दी थी धमकी

पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि कथित सेक्सुअल असॉल्ट नोएडा में चलती बस के अंदर हुआ था। लड़की ने आरोप लगाया है कि ड्राइवर और कंडक्टर ने बारी-बारी से उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद आरोपियों ने उसे दिल्ली के कश्मीरी गेट पर छोड़ दिया जहां उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

क्या है पूरी घटना?

बता दें कि यह घटना 4 अगस्त की है जब लड़की मैनपुरी से आई थी और ग्रेटर नोएडा के परी चौक उतरी थी। पुलिस ने बताया कि वह नोएडा में अपने चाचा के घर जाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को दिए बयान में लड़की ने बताया कि वह तेज बारिश के बीच बस का इंतजार कर रही थी तभी बस उसके पास आकर रुकी। जब उसने अंदर बैठे आदमियों से कहा कि वह नोएडा जाना चाहती है तो उसे कहा गया कि बस उसी तरफा जा रही है। फिर वह बस में चढ़ गई।

लड़की ने की थी बस से उतरने की कोशिश

बस के अंदर जब लड़की ने देखा कि कोई नहीं था तो उसने बस से उतरने की कोशिश की, लेकिन कंडक्टर ने उसे वापस बस में खींच लिया था और उसके बाद 47 किमी. तक बस को दौड़ाया और इसी दौरान उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। पुलिस की जांच में बस से जुड़ी कई सेफ्टी और रेगुलेटरी कमियों का भी पता चला है जैसे कि बस पर 11 चालान, बस में लगा खराब सीसीटीवी कैमरा और पूरी बस की खिड़कियों पर लगे पर्दे जिससे कि बाहर का कुछ भी अंदर नहीं दिख रहा था।

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