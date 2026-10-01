Delhi Community Hall: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) राजधानी में स्थानीय निवासियों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत बनाने के लिए अपने सामुदायिक भवनों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करेगा। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि एमसीडी के स्वास्थ्य विभाग की इस पहल के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 78 ऐसे सामुदायिक भवनों को उपयोग में लाया जाएगा, जिनकी सालाना बुकिंग दर कम है।
स्वास्थ्य केंद्र मुख्य रूप से निर्धारित सामुदायिक सेवा विभाग (सीएसडी) के सामुदायिक भवनों के भूतल या भूतल व पहली मंजिल वाले हिस्सों में संचालित होंगे, जबकि बाकी हिस्से नियमित सार्वजनिक बुकिंग और सामुदायिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध रहेंगे।
72 सामुदायिक भवनों के लिए NOC
नगर निकाय ने मंगलवार को इस संबंध में प्रस्ताव को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी। एमसीडी ने 72 सामुदायिक भवनों के लिए पहले ही जारी किए जा चुके अनापत्ति प्रमाणपत्रों (एनओसी) को एकमुश्त कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की, साथ ही छह अन्य स्थानों के लिए भी मंजूरी दी।
अधिकारियों ने बताया कि मंजूर किए गए प्रस्ताव में एमसीडी आयुक्त को भविष्य के प्रस्तावों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दी गई है। इससे आगे उपयुक्त नगर निगम की संपत्तियों में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना और संचालन शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकेगा।
8 प्रॉपर्टीज की पहचान
स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए व्यवहार्यता आकलन में तिमारपुर, हकीकत नगर, रोहिणी और मीनाक्षी गार्डन सहित कई इलाकों में उपयुक्त स्थानों की पहचान की गई। अधिकारियों के मुताबिक, एमसीडी के स्वास्थ्य विभाग ने पहले से मंजूर 71 और बाद में 72 हाल के अतिरिक्त 12 अन्य संपत्तियों को शामिल करने का अनुरोध किया।
उन्होंने बताया कि व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए आठ निर्मित संपत्तियों की पहचान की गई थी। जिनमें से छह उपयुक्त स्थानों जैसे तिमारपुर, हकीकत नगर, रोहिणी और मीनाक्षी गार्डन में स्थित स्थानों का चयन किया गया। इन छह स्थानों को नई मंजूरी में शामिल किए जाने के बाद सामुदायिक भवनों की कुल संख्या बढ़कर 78 हो गई।
45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर
अधिकारियों ने बताया कि चार खुले स्थानों को अधिकार क्षेत्र नहीं होने, खुली जगह उपलब्ध नहीं होने या पुनर्निर्माण कार्य जारी होने के कारण खारिज कर दिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जुलाई में राजधानी में 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया था और आने वाले महीनों में ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 415 से बढ़ाकर 1,100 करने का संकल्प लिया था।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसे पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) के नाम से जाना जाता था, भारत की प्रमुख प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पहल है, जिसे स्थानीय समुदायों के करीब व्यापक, नि:शुल्क और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है।
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने एक बार फिर डीएमके पर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को धारापुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ लोग शायद इसी साल हुए विधानसभा चुनाव परिणाम भूल गए हैं। लोगों ने चुनाव में टीवीके को वोट कर चुना और डीएमके को घर भेज दिया। पढ़िए पूरी खबर…