पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोखरण जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि वाजपेयी के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शुमार परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में ही हुआ था। 1998 की इस घटना को राजनाथ सिंह ने याद किया और इस साहसिक फैसले का जिक्र किया। इसके साथ ही राजनाथ ने परमाणु नीति का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि ‘नो फर्स्ट यूज’ हमारा सिद्धांत है, भविष्य में क्या होगा यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। बता दें कि अटल बिहारी का लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था।

राजनाथ ने की अटल जी के साहस की तारीफः राजनाथ सिंह ने उस फैसले को याद करते हुए अटल जी के साहस की तारीफ की। जब भारत ने यह परीक्षण किया था तब दुनिया के कई प्रमुख देशों ने इसका विरोध किया था।

National Hindi News, 16 August 2019 LIVE Updates: दिनभर की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



#WATCH: Defence Minister Rajnath Singh says in Pokhran, “Till today, our nuclear policy is ‘No First Use’. What happens in the future depends on the circumstances.” pic.twitter.com/fXKsesHA6A

— ANI (@ANI) August 16, 2019