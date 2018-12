1 दिसंबर को मुंबई के ग्रांड हयात में दीपिका पादुकोण- रणवीर सिंह का मेगा रिसेप्शन था। इस रिसेप्शन में रेखा, अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, विद्या बालन, जूही चावला, माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और ऋतिक रोशन जैसे कई स्टार्स शामिल हुए। हालांकि इस रिसेप्शन में कई सेलेब्स पहुंचे थे लेकिन सोशल मीडिया पर अंबानी परिवार का एक वीडियो वायरल हो रहा है।

क्या है वीडियो

दरअसल वीडियो ग्रांड हयात का है जहां मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। वो परिवार सहित फोटोग्राफर्स को पोज दे रहे हैं। इतने में कोई एक शख्स कहता है कि ‘सर जियो नहीं चल रहा है’। जिसके बाद तेजी से सभी फोटोग्राफर्स यहीं कहने लगते हैं। हालांकि अंबानी इस बात पर कोई रिएक्शन देते नहीं दिखाई दिए।

It’s over. This wedding season belongs to the paparazzo who screamed “Sir, Jio chal nahi raha hai!” at the entire Ambani family!

(H/T @Oinkoo) pic.twitter.com/hWO8P2RVwT

— Sahil Rizwan (@SahilRiz) December 3, 2018