Organ Donation: स्पेन की ब्रेन डेड महिला ने बचाई 4 भारतीय और एक लेबनानी मरीज की जान, मुंबई में हुआ ऑर्गन ट्रांसप्लांट

Spain की रहने वाली टेरेसा मारिया फर्नांडीज एक ग्रुप के साथ पर्यटक के तौर पर भारत आईं थीं। 5 जनवरी को उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का अटैक हुआ जिसके बाद उन्हें जसलोक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।

Spanish Woman Organ Transplant: स्पेनिश महिला ने किया अंगदान (Photo- Indian Express)

