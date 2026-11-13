यमुना नदी में मरी हुई मछलियों के देखे जाने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर सोनिया विहार इलाके में यमुना नदी में मरी हुई मछलियों के तैरने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। उन मरी मछलियों को लेकर आप ने पहले बीजेपी पर हमला बोला था अब बीजेपी ने पलटवार किया है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री प्रवेश वर्मा ने इसके लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को बदनाम करने के लिए यमुना में जानबूझकर मरी हुई मछलियां डाली गई हैं।

क्रूज सर्विस शुरू होने के एक दिन बाद मिली मरी मछलियां

प्रवेश वर्मा ने कहा कि मुझे अधिकारियों से यह जानकारी मिली है कि यमुना में जानबूझकर मरी मछलियां डाली गई हैं, इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। प्रवेश वर्मा ने कहा है, “जैसे ही यमुना में क्रूज सर्विस शुरू हुई है ठीक उसके एक दिन बाद ही मरी हुई मछलियां मिली हैं, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मुझे बताया कि कुछ लोग यमुना में मरी हुई मछलियां डाल रहे हैं।”

FIR दर्ज की उठी मांग

यमुना नदी में मरी मछलियां मिलने के बाद दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी है। विभाग का आरोप है कि कुछ अज्ञात लोगों ने जानबूझकर यमुना में मरी हुई मछलियां फेंकी हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इस शिकायत के बाद पुलिस का कहना है कि पहले शुरुआती जांच की जाएगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि एफआईआर दर्ज की जाए या नहीं।

विपक्ष ने क्या कहा था?

बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मरी हुई मछलियों का वीडियो इंटरनेट पर डालकर कहा था कि अगर यह पानी मछलियों के लिए सुरक्षित नहीं है, तो क्या यह इंसानों के लिए सुरक्षित है? यह विवाद यमुना रिवर सफारी के ऑफिशियल लॉन्च के ठीक एक दिन बाद सामने आया। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, मरी हुई मछलियों का वीडियो सामने आने के दो दिन बाद जब उस जगह का दौरा किया गया तो वहां 3-4 मछलियां नजर आई थीं। हालांकि उन मछलियों की मौत के कारण का पता नहीं चल सका है।

आप नेता सौरभ भारद्वाज के आरोप

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने नदी में तैरती मरी हुई मछलियों का एक वीडियो पोस्ट किया और आरोप लगाया था कि छठ पूजा से पहले नदी को साफ दिखाने के लिए उसमें कुछ नुकसानदायक केमिकल डाले जा रहे हैं। उन्होंने सरकार के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि “कुछ लोग” यमुना में मरी हुई मछलियां डाल रहे हैं और आरोप का सबूत मांगा।

यमुना सफाई को लेकर यह विवाद कब शुरू हुआ था?

बता दें कि दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कई दिन से आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का यमुना में डुबकी लगाते हुए का वीडियो सामने आया था। मनोज तिवारी के इस वीडियो पर विपक्ष ने कहा था कि सोनिया विहार का वह हिस्सा जहां तिवारी ने डुबकी लगाई थी, वह हमेशा से साफ रहा है और बाद वाले हिस्से में यमुना गंदी हो जाती है।

यमुना जी पर AAP की घटिया राजनीति देखिए 🤦‍♂️



यमुना में मरी हुई मछलियां डालकर वीडियो बनाना और झूठ फैलाना बेहद शर्मनाक है। सत्ता में रहते हुए केजरीवाल की AAP-दा ने यमुना की सफाई के लिए कभी गंभीरता से काम नहीं किया और आज जब मात्र 2 साल के अंदर भाजपा सरकार यमुना जी को आधे से ज्यादा… pic.twitter.com/zYZ90viFAO — BJP Delhi (@BJP4Delhi) November 13, 2026

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