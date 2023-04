Delhi: दरियागंज के पब्लिक टॉयलेट में 50 लीटर तेजाब बरामद, DCW चीफ स्वाति मालीवाल ने MCD कर्मचारियों को भेजा समन

निरीक्षण के दौरान एक पब्लिक टॉयलेट में उन्हें एसिड की 50 लीटर की बोतल खुले तौर पर रखी मिली। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने कर्मचारियों की कसकर क्लास लगाई और सख्त एक्शन लेने की भी बात कही।

दरियागंज के पब्लिक टॉयलेट में मिला 50 लीटर एसिड (फोटो- ट्विटर)

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गुरुवार रात को दरियागंज इलाके के एक पब्लिक टॉयलेट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एमसीडी कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जिसे लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष ने उनकी क्लास लगाई है। निरीक्षण के दौरान एक पब्लिक टॉयलेट में उन्हें एसिड की 50 लीटर की बोतल खुले तौर पर रखी मिली। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने कर्मचारियों की कसकर क्लास लगाई और सख्त एक्शन लेने की भी बात कही। पुलिस को बुलाकर तेजाब जब्त करवाया गया और कहा कि एमसीडी से भी इसका जवाब लिया जाएगा। उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल पर घटना का वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, “कल रात दरियागंज में टॉयलेट निरीक्षण में जो पाया उसे देख आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। सेंट्रल दिल्ली के टॉयलेट में खुले में 50 लीटर एसिड पड़ा मिला। सोचो कितनी जिंदगीयां बर्बाद हो सकती थीं। पुलिस को बुलाके तेजाब जब्त करवाया। MCD से इसका जवाब लेंगे और दोषियों पर कार्यवाही होगी।” https://www.jansatta.com/blank.html

