दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने रविवार को अपना उपवास समाप्त कर दिया। वह बीते नौ दिनों से उपवास पर थीं। मालीवाल ने बच्चों से दुष्कर्म करने वालों को मृत्युदंड के प्रावधान वाले अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद अपना उपवास समाप्त किया। मालीवाल (33) राजघाट पर अनिश्चितकालीन उपवास पर थीं। उन्होंने सरकार द्वारा छोटी बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने तक उपवास जारी रखने की घोषणा की थी।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश को शनिवार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। मालीवाल ने जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या व देश के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह के अपराधों की व्यापक निंदा के बाद अपना उपवास शुरू किया था।

DCW Chief Swati Maliwal breaks her indefinite hunger strike, says, 'I was fighting alone but then I was supported by people across the country. I think this is a historical victory in independent India. I congratulate everyone on this victory.' pic.twitter.com/RAwlKOnyVP

— ANI (@ANI) April 22, 2018