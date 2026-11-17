Maharashtra Politics: एनसीपी-एसपी नेता सुप्रिया सुले द्वारा केंद्र के परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के दो दिन बाद उन्हें अपनी ही पार्टी के अंदर से अप्रत्याशित विरोध का सामना करना पड़ा है। नैतिकता का हवाला देते हुए और इसे देश के प्रति गलत कदम बताते हुए एनसीपी (एसपी) विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड की बेटी नताशा ने परिसीमन पर सुले के बयान की निंदा की।

नताशा ने कहा, “अगर ये अफवाहें सच हैं कि मेरी पार्टी परिसीमन विधेयक का समर्थन करने पर विचार कर रही है, तो मैं इस फैसले की कड़ी निंदा करती हूं। हालांकि मतदाताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिसीमन जरूरी है, लेकिन प्रस्तावित परिसीमन विधेयक एक असंवैधानिक कोशिश है। इसका मकसद विपक्ष के जीतने लायक सीटों की संख्या को सीमित करना है, जबकि साथ ही बीजेपी को अनुचित फायदा पहुंचाना है।”

इस विधेयक का पुरजोर विरोध करना चाहिए- नताशा

नताशा ने कहा, “जो कोई भी इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाना चाहता है, उसे इस विधेयक का पुरजोर विरोध करना चाहिए!” उनके पिता ने भी उनका समर्थन किया और कहा कि वह अपनी बेटी को यह नहीं बताएंगे कि उसे क्या कहना चाहिए। शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत ने भी नताशा का समर्थन किया।

वहीं, सुले द्वारा विधेयक के समर्थन से खुद को अलग करते हुए युवा कांग्रेस नेता शिवानी वडेट्टीवार ने कहा कि पार्टी के प्रति वफादारी का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दें। सुले ने कहा कि उन्हें नताशा के बयानों के बारे में जानकारी नहीं थी।

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महाराष्ट्र में NCP के दोनों गुटों के बीच मर्जर की संभावना अब कम होती दिख रही है। NCP (SP) की वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले ने शनिवार को इस मुद्दे पर आगे चर्चा से इनकार कर दिया। वहीं, दिवंगत अजित पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने दोनों गुटों के दोबारा एक होने की संभावना को लेकर अपने विधायकों से कोई प्रतिक्रिया या राय नहीं मांगी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…