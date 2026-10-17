Divya Mittal News: दिव्या मित्तल ने राजनीतिक दल बनाने के बाद शुक्रवार को पहली बार मिर्जापुर का दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले गढ़बड़ा धाम स्थित मां शीतला मंदिर में दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। इसके बाद वह लाहुरियादाह गांव पहुंचीं, यहां पर वह एक बूढ़ी अम्मा के गले मिलीं और भावुक हो गईं।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, बूढ़ी अम्मा का नाम दुईजी देवी है। उन्होंने पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल को गले लगाते हुए कहा, “बेटी, मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। देवी तुम्हें आशीर्वाद देती रहें। तुम खूब तरक्की करो।” बता दें कि मध्य प्रदेश से सटे इस पहाड़ी गांव में दिव्या मित्तल के मिर्जापुर के डीएम रहते पीने का पानी पहुंचा था।

दिव्या मित्तल ने अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा की

15 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी ‘जन नीति भारत पार्टी’ शुरू करने की घोषणा की। यह पार्टी 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। 2013 बैच की अधिकारी रहीं दिव्या मित्तल ने 30 अगस्त, 2026 को लखनऊ में राजस्व विभाग में विशेष सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था।

अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्होंने अपनी नई पार्टी की नीतियों के बारे में बताया। मित्तल का मुख्य जोर इस बात पर था कि नीति-निर्माण के केंद्र में जनता होनी चाहिए और लिए गए सभी फैसले समानता पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने कहा, “जनता को हिसाब; हिसाब से सुधार” (हर काम के लिए जनता के प्रति जवाबदेही होगी, और इसी जवाबदेही से सुधार आएगा)।

उन्होंने अपना व्हाट्सएप संपर्क नंबर भी साझा किया और लोगों से अपनी इस पहल से जुड़ने की अपील की। ​​मित्तल ने कहा, “मैं राजनीति करूंगी, लेकिन किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं। मैं जनता के साथ मिलकर राजनीति करूंगी।”

मित्तल ने अपने पिछले वीडियो पर लोगों से मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स का जिक्र करते हुए अपनी बात शुरू की। बड़ी संख्या में लोगों ने व्हाट्सएप के जरिये उनसे संपर्क किया और अपने सुझाव साझा किए। उन्होंने आगे कहा कि ‘राजनीति’ में लोगों पर शासन किया जाता है, लेकिन ‘जननीति’ में लोगों का ही शासन होता है।

दिव्या मित्तल ने तीन वादे सामने रखे

दिव्या मित्तल ने जनता के सामने तीन मुख्य वादे रखे। पार्टी के पहले संदेश को समझाते हुए उन्होंने कहा कि नीति बनाने के सभी फैसलों के केंद्र में लोग होंगे। उन्होंने बताया कि इसका आदर्श वाक्य होगा – “जन से नीति, नीति से भारत।” उनका दूसरा वादा यह है कि फैसले पहचान के बजाय जरूरत के आधार पर लिए जाएंगे। ऐसे राज्य में, जहां अक्सर जाति और समुदाय के आधार पर चुनाव में वोट तय होते हैं, यह एक बड़ा और अहम बदलाव है। इसके लिए उन्होंने एक नारा दिया है, “जरूरत से फैसला, फैसले में बराबरी।”

उनका तीसरा वादा जनता के प्रति जवाबदेही से जुड़ा है। उन्होंने कहा, “हर काम का हिसाब जनता लेगी।” इसके लिए उन्होंने यह नारा दिया है, “जनता को हिसाब; हिसाब से सुधार।”

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पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल रविवार को नवरात्रि के पहले दिन मिर्जापुर पहुंचीं। राजनीति में आने की घोषणा के बाद यह उनका पहला दौरा था। उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर दिव्या मित्तल थोड़ी भावुक नजर आईं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…