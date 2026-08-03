Datia Assembly ByPoll: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव से मोहन यादव सरकार की ताकत में कोई खास असर नहीं पड़ने वाला था, जबकि कांग्रेस के लिए एक रिवाइवल का प्रयास था। 3 अगस्त को जैसे-जैसे मतगणना आगे बढ़ी और रुझान स्पष्ट हुए तो बीजेपी के नए राज्य नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गई।

वहीं दतिया में कांग्रेस को मिलती दिख रही इस सफलता ने कांग्रेस संगठन के अप्रत्याशित रूप से मजबूत प्रदर्शन को भी दिखाया है, जो कि चुनाव की शुरुआत में ज्यादा उत्साहित भी नहीं थी। लेटेस्ट रुझानों के मुताबिक, कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह ने 10911 वोटों की बढ़त हासिल कर ली है।

कांग्रेस के लिए सकारात्मक उपचुनाव

उपचुनाव की काउंटिंग के लिए जो कांग्रेसी 24 घंटे पहले मतगणना में शामिल होने के लिए भी उत्साहित नहीं दिख रहे थे, उन सभी को दतिया में सफलता के संकेतों ने एक नई उम्मीद दी है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक नई जान फूंक दी है।

बैंक धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित किए गए पूर्व दतिया विधायक राजेंद्र भारती को रविवार को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया, क्योंकि उन पर पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप लगे थे। ये सारे आरोप भी कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने ही लगाए थे। इतना ही नहीं, राजेंद्र भारती ने चुनाव प्रचार से काफी हद तक दूरी बनाए रखी थी और कांग्रेस के चुनाव प्रचार पर खुले तौर पर सवाल उठाए थे।

कांग्रेस पार्टी में आंतरिक टकराव की स्थिति थी। कांग्रेस नेता अवधेश नायक टिकट के इच्छुक थे, लेकिन टिकट कुंवर अवधेश सिंह को मिला। चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों तक में पार्टी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि, पार्टी में स्पष्ट टकरावों के बावजूद मतगणना के अधिकांश समय तक कांग्रेस आगे रही है। इससे संकेत मिलता है कि चुनाव अब पार्टी की एकता से अधिक भाजपा के स्थानीय संगठन के कुछ वर्गों के प्रति मतदाताओं की भावना पर आधारित हो गया है।

नरोत्तम मिश्रा सबसे बड़ा फैक्टर

दतिया सीट के उपचुनाव को एक व्यक्ति ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ये नेता कोई और नहीं बल्कि 6 बार के विधायक रहे पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी ने दतिया से टिकट नहीं दिया। नरोत्तम मिश्रा लगातार टिकट हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे थे और दतिया के जरिए विधानसभा में लौटने की तैयारी कर रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, तो नहीं मिला।

बीजेपी ने नरोत्तम को टिकट नहीं दिया तो पार्टी में आंतरिक विद्रोह भी देखने को मिला। बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हाइवे ठप कर दिया। आगजनी और तोड़फोड़ की। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। आखिर में नरोत्तम मिश्रा ने अपील की वे आशुतोष तिवारी का समर्थन करेंगे।

बीजेपी में यह चिंता थी कि 2023 के विधानसभा चुनानों में हार के बाद नरोत्तम मिश्रा को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा था। पार्टी के नेता निजी तौर पर स्थानीय कार्यकर्ताओं के कुछ वर्गों में असंतोष और उनके इर्द-गिर्द बने तंत्र से आलोचनाओं का सामना कर रहे थे। बीजेपी नेतृत्व इस बात को लेकर भी उत्सुक दिख रहा था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा राज्य बीजेपी के अंदर सत्ता को मजबूत करने के दौरान कोई और शक्तिशाली क्षेत्रीय केंद्र न उभर सके।

दूसरी ओर आशुतोष तिवारी एक स्वच्छ छवि वाले बीजेपी संगठन के नेता थे। उन पर गुटबाजी का भी कोई बोझ नहीं था, और जातीय समीकरण भी पॉजिटिव था। हालांकि, नरोत्तम मिश्रा जैसे एक नेता को बदलने का सीधा यह मतलब था, कि उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से अन्य नेता के लिए अपनी निष्ठा को बदलने के लिए कहना। बीजेप के नेताओं ने स्वीकार किया कि यह परिवर्तन अनुमान से कहीं अधिक कठिन साबित हुआ।

बीजेपी ने झोंकी थी पूरी ताकत

किसी भी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऐसा नहीं हुआ था कि सत्तधारी पार्टी का ध्यान इतना ज्यादा आकर्षित किया हो। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आक्रामक ढंग से चुनाव प्रचार किया। भाजपा के नव नियुक्त राज्य अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इसे अपनी पहली संगठनात्मक परीक्षा के रूप में लिया। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा , वरिष्ठ संगठनात्मक नेता, मंत्री और विधायक पूरे निर्वाचन क्षेत्र में तैनात किए गए थे। भाजपा ने एक सीट के उपचुनाव को अपनी संगठनात्मक शक्ति की परीक्षा में बदल दिया।

कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर लड़ा चुनाव

कांग्रेस के चुनावी कैंपेन की बात करें तो अनियमित वर्षा, उर्वरक की कमी और युवाओं में बेरोजगारी से उपजे किसानों के संकट पर केंद्रित एक अति स्थानीय अभियान चलाने की कोशिश की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर अपने अभियान को स्थानीय मुद्दों के इर्द-गिर्द बनाया और साथ ही भाजपा संगठन के कुछ वर्गों में व्याप्त असंतोष का फायदा उठाने का प्रयास किया।

दतिया उपचुनाव से मिलने वाले सबसे दिलचस्प संकेतों में से एक यह है कि मतदाताओं ने कहां मतदान किया। जहाँ एक ओर कुल मतदान 71.44% रहा, वहीं दूसरी ओर इस निर्वाचन क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी में स्पष्ट विभाजन देखने को मिला। शहरी दतिया में लगभग 62% मतदान हुआ, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 78% मतदान हुआ, मतलब ये कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान में करीब 16 प्रतिशत का अंतर था।

पुरुषों का मतदान प्रतिशत 74.09% रहा, जबकि महिलाओं का मतदान प्रतिशत 68.48% था, जो 5.5 प्रतिशत से अधिक का अंतर दर्शाता है। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी को अपने कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से महिला मतदाताओं को एकजुट करने की उम्मीद थी। कांग्रेस ने किसानों, ओबीसी मतदाताओं और स्थानीय शिकायतों के इर्द-गिर्द अपना अभियान चलाया, साथ ही यह तर्क दिया कि जमीनी स्तर पर भाजपा के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है, और संभवतः उसी का नतीजा है कि कांग्रेस चुनाव में सफल होती हुई नजर आ रही है।

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती के 18 राउंड के बाद जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर 10436 वोटों से आगे चल रहे हैं। इससे उनके पहला चुनाव जीतने की उम्मीद बढ़ गई है। अगर किशोर जीतते हैं, तो यह जन सुराज के लिए पहली जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वह 1995 से इस सीट पर जीतती आ रही है। पढ़िए पूरी खबर…