मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा की करारी हार हुई। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने 6016 वोटों से हरा दिया। दतिया में हार के बाद भाजपा के प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी बुधवार को पूर्व गृह मंत्री और दतिया से विधायक रहे नरोत्तम मिश्रा के घर उनसे मुलाकात करने पहुंचे।

सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हार के बाद आशुतोष तिवारी ने बिना नाम लिए नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा था। वायरल वीडियो में आशुतोष तिवारी को कहते हुए सुना जा सकता है कि मेरी वह स्थिति नहीं है कि मैं झोला उठाकर चल दूंगा, मैं यहीं पर दतिया के लोगों के बीच रहूंगा। इस बीच आज आशुतोष तिवारी से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट किया।

भ्रामक और असत्य बातें फैलाई जा रही हैं- नरोत्तम मिश्रा

नरोत्तम मिश्रा ने X पर एक पोस्ट में कहा, “दतिया उपचुनाव के बाद सोशल मीडिया पर मेरे और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष जी तिवारी को लेकर जो भ्रामक और असत्य बातें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह निराधार हैं। आशुतोष तिवारी जी मेरे अनुज हैं। उनके प्रति मेरे मन में हमेशा स्नेह और आत्मीयता रही है, और आगे भी रहेगी। हमारे बीच न कभी कोई कटुता थी, न आज है। आज भी हमारी मुलाकात हमेशा की तरह उसी गर्मजोशी और अपनत्व के साथ हुई।”

नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा, “आशुतोष जी भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ, समर्पित और मेहनती कार्यकर्ता हैं। मेरे चुनाव 2003 डबरा से मैने उन्हें एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में ही देखा है। मैंने वर्षों से उनकी कार्यशैली को करीब से देखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे संगठन और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। आशुतोष जी ने भी परिणाम के पश्चात किसी का नाम लेकर नाराज़गी नहीं जताई यह भी सभी कार्यकर्ताओं के प्रति उनके मन में सम्मान के भाव का प्रकटीकरण है।”

‘वह सदैव मेरे अनुज है, के लिए मैं अभिभावक’

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं अपने सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे ऐसा कोई कार्य, टिप्पणी या व्यवहार न करें जिससे पार्टी, संगठन या आशुतोष जी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा, “हमारी ताकत हमारी एकजुटता, अनुशासन और संस्कार हैं। आशुतोष तिवारी जी और मेरे बीच 25 वर्षों का पारिवारिक रिश्ता है। वह सदैव मेरे अनुज है, के लिए मैं अभिभावक- हमारा और उनका यह रिश्ता सदैव ऐसे ही बना रहेगा। राजनीति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन परिवार, संस्कार और रिश्ते हमेशा स्थायी रहते हैं।”

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मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह की जीत ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर शुरुआत से ही जीत का दावा कर रही थी लेकिन सोमवार को आए नतीजे उसके अनुमान के विपरीत रहे। यह हार सिर्फ एक सीट गंवाने तक सीमित नहींहै बल्कि बीजेपी के संगठन, उम्मीदवार चयन और स्थानीय रणनीति पर भी सवाल खड़े करती है। यहां पढ़ें हार के पांच कारण