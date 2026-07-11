तिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया। भाजपा नरोत्तम मिश्रा पर दांव न लगाकर पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा। जिसके बाद से नरोत्तम मिश्रा के समर्थक उग्र हो गए। शुक्रवार को नाराज कार्यकर्ताओं ने दतिया-झांसी हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे करीब तीन किलोमीटर लंबा वाहनों का जाम लग गया। दतिया से भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर सरण सहित सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। दतिया पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिस कर्मी घायल हुए है।

राज्य के पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के समर्थक इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने मुख्य हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया। टायर फूकें और लगातर कई जगह नारेबाजी कर रहे हैं। जिसके चलते लोगों को अपनी दुकानें तक बंद करनी पड़ी हैं। इतना ही नहीं इस विरोध प्रदर्शन ने भोपाल से लेकर दिल्ली हाईकमान तक को हिलाकर रख दिया है। बता दें, नरोत्तम मिश्रा छह बार के विधायक हैं।

दतिया डीएम स्वप्निल वानखेड़े ने कहा,”सुबह 5 बजे तक ये जाम लगा रहा। इस जाम से 4 जिले प्रभावित हुए हैं-दतिया, झांसी, शिवपुरी और ग्वालियर। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका ग्वालियर ही हुआ है बहुत सारे एम्बुलेंस इसमें फंसे हुए थे। हम कल भी समझाते रहे लेकिन कार्यकर्ता समझने को तैयार नहीं थे उसके बाद सुबह 4 बजे भी समझाया लेकिन उसके बाद उनके तरफ से पथराव शुरू हुए। जिसके बाद हमने आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि लोगों को वहां हटाया जा सके।

उन्होंने कहा कि पथराव में हमारे 8 जवान को काफी गंभीर चोटे आईं….पुलिस के 3-4 गाड़ियों के कांच तोड़े गए। इन सब में हमारे तरफ से कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया और पथराव नहीं किया गया। जब वो नहीं समझे तो हमने आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन अगर वह नहीं समझते हैं और 5-10 संख्या में बाहर आना चाहते हैं तो हम भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं।

दतिया के एसपी मयूर खंडेलवाल ने कहा कि कल दतिया शहर में 3000 से ज़्यादा उपद्रवियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। उन्होंने बाज़ार बंद कराने की कोशिश की। वे कल शाम 6 बजे से ही ‘चक्का जाम’ के लिए यहां बैठे थे। कलेक्टर और मैंने उनसे कई बार यहां से हटने और ‘चक्का जाम’ खत्म करने के लिए बात की। इसकी वजह से लगभग 15 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। आस-पास के ज़िले भी प्रभावित हो रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे उन्होंने अचानक पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद पथराव और तेज़ हो गया। हमारे 6 से ज़्यादा जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वे सभी अस्पताल में भर्ती हैं। मुझे और एडिशनल SP को भी चोटें आईं। फिर हमने दोबारा आंसू गैस के गोले छोड़े और सख्ती दिखाते हुए उन्हें भागया। वे अब छिपे हुए हैं। उनसे कहा गया है कि या तो सरेंडर करें या शांति से चले जाएं। ‘चक्का जाम’ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक जाम को हटाया जा रहा है। पूरे ज़िले में पुलिस बल तैनात है।

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दतिया विधानसभा में उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता जाने की वजह से हो रहा है। राजेंद्र भारती को दो साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। पढ़े पूरी खबर।



