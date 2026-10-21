उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव अपने कार्यकाल का रिपोर्ट पेश करेंगे तो उसमें केवल हत्या, लूट, दंगे, कर्फ्यू, अपराध, भ्रष्टाचार देखने को मिलेंगे।

दानिश अंसारी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि अपना मेनिफेस्टो जारी करने से पहले सपा उत्तर प्रदेश की जनता को 2012 से 2017 तक के अपने कार्यकाल का हिसाब बताए। उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश की जनता उनसे जो हिसाब पूछ रही है, वह हिसाब बताएं। अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के विकास के लिए क्या किया? वह अपना रिपोर्ट पेश करें।”

नहीं भूला है उत्तर प्रदेश

मंत्री ने अखिलेश यादव और सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, “सपा जब सत्ता में थी, तो उसने क्या किया? उसने भ्रष्टाचार बढ़ाया….सपा के 2012 से 2017 के कार्यकाल के दौरान 700 से अधिक दंगे हुए। यह देश नहीं भूला है, यह प्रदेश नहीं भूला है।”

दानिश अंसारी ने कहा कि सपा जिन युवाओं को बहकाने की कोशिश कर रही हैं, उन्होंने गूगल पर सब पढ़ लिया है। डिजिटल जमाना है। उन्होंने कहा, “सपा ने युवाओं को बहकाने का काम किया, लेकिन उसी युवा ने डिजिटल क्रांति की मदद लेकर सब पढ़ लिया है कि 2012 से 2017 तक क्या रिपोर्ट था।”

सरकारी नौकरियों की बोली

मंत्री ने सरकारी नौकरियों का जिक्र करते हुए कहा, “सरकारी नौकरियों की बोली लगी लगती थी। सरकारी नौकरियों की जैसे ही विज्ञप्ति निकलती थी, तो वसूली का एक रेट आ जाता था सपा कार्यालय से…और सपा के कार्यालय को पैसा दिए कोई भी युवा सरकारी नौकरी नहीं ले सकता है।”

दानिश अंसारी ने आगे कहा कि उसमें से भी पैसा देकर भी कई युवाओं को नौकरी नहीं मिली। उन्होंने कहा, “समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार…डबल भ्रष्टाचार किया। वह समाजवादी पार्टी किस मूंह से जनता के बीच में जाएगी?”

मंत्री ने कहा कि जनता तैयार बैठी है, वह 2027 के चुनाव में सपा को करारा जवाब देगी।

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के विजयदशमी के अवसर पर दिल्ली में एक बौद्ध दीक्षा समारोह में शामिल हुए थे। इसको लेकर एक बड़ा विवाद हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके हिंदू धर्म छोड़ने और बौद्ध धर्म स्वीकार करने की चर्चा होने लगी है। बीजेपी और आरएलडी तक ने इस मुद्दे पर राजकुमार भाटी पर निशाना साधा है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।