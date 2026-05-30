कर्नाटक की नई सरकार में कितने उपमुख्यमंत्री होंगे, इसे लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दलित समुदाय के नेताओं ने शनिवार को केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि पूर्व मंत्री के.एच. मुनियप्पा को राज्य का उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए।

मदारा महासभा और विभिन्न दलित संगठनों के नेताओं ने पोस्टर लेकर कांग्रेस नेतृत्व से मुनियप्पा को उपमुख्यमंत्री पद देने का आग्रह किया। प्रदर्शनकारी कर्नाटक आ रहे प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को ज्ञापन सौंपने के लिए एकत्रित हुए थे।

प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि मडिगा समुदाय को कभी भी कर्नाटक में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या केपीसीसी अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद नहीं दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार समुदाय को उपमुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए।

दलित समुदाय के नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी बात को नजरअंदाज किया गया तो दलित समुदाय पार्टी को सबक सिखाएगा।

लिंगायत समुदाय ने भी बनाया दबाव

कांग्रेस नेतृत्व पर लिंगायत समुदाय ने भी दबाव बनाया है। गुरु बसवा पट्टादेवरु और उनके समर्थकों ने वरिष्ठ नेता ईश्वर खंड्रे के लिए उपमुख्यमंत्री पद की मांग की। गुरु बसवा ने एएनआई से कहा, “अगर ईश्वर खंड्रे को उपमुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया तो लिंगायत समुदाय अगले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएगा।”

राज्यपाल से मिले डी.के. शिवकुमार

दूसरी ओर, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने विधायक दल की बैठक से पहले शनिवार को लोक भवन में राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। शिवकुमार के राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना जताई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, शिवकुमार ने नये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण को लेकर राज्यपाल से चर्चा की है क्योंकि राज्यपाल के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रविवार को दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मस्थल रवाना होने की संभावना है।

यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शिवकुमार को मुख्यमंत्री चुना जाएगा। नई सरकार में कम से कम दो उपमुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं।

कर्नाटक के लिए क्या है कांग्रेस का प्लान?

मुख्यमंत्री के पद से सिद्धारमैया के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने विधायक दल की बेंगलुरु में बैठक बुलाई है। कर्नाटक की नई सरकार में कितने उप मुख्यमंत्री होंगे? यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।