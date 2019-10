चंडीगढ़ में एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी का अनोखा अंदाज सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में पुलिसकर्मी पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी के चर्चित गाने (Daler Mehndi Songs) ‘बोलो ता रा रा रा’ (Bolo Ta Ra Ra Ra) की मदद से लोगों को सही पार्किंग के लिए प्रेरित कर रहा है। खास बात यह है कि इस वीडियो को खुद दलेर मेहंदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूकता में अपने गाने के इस्तेमाल को लेकर खुशी भी जताई।

‘बोलो ता रा रा रा गड्डी नू क्रेन ले गई’: यह पुलिसकर्मी गाने के जरिये कारों को सही जगह पार्क करने और ऐसा न करने से पर क्रेन से उठाए जाने की चेतावनी दे रहा है। पुलिसकर्मी गा रहा है, ‘बोलो ता रा रा रा गड्डी नू क्रेन ले गई।’ दलेर ने इस कदम पर खुशी जाहिर की और पुलिसकर्मी को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘मुझे खुशी है कि मेरे म्यूजिक का इस्तेमाल ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए प्रेरित करने में हो रहा है।’ इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा- ‘हैप्पीनेस का मतलब दलेर मेहंदी, सेलिब्रेशन का मतलब दलेर मेहंदी। आपके प्यार और समर्थन के लिए शुक्रिया।’

I am glad that my music is used by Traffic police to inspire people to follow rules.

Happiness Means Daler Mehndi

Celebration Means Daler Mehndi

Thank you for your love and Support#DalerMehndi #BoloTaRaRaRa @trafficchd @ssptfcchd pic.twitter.com/1fUZMmCNkt

