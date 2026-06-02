कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिवकुमार बुधवार को शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले उनकी स्कूल टीचर पार्वती ने उनके बचपन को याद किया और उन्हें शरारती बच्चा बताया। साथ ही बताया कि वे पढ़ाई में औसत दर्ज के थे लेकिन नेता वाले सभी गुण उनमें मौजूद थे।

उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई के बात करते हुए कहा, “मैंने डीके शिवकुमार को कक्षा 5 से 7 तक पढ़ाया है। उन्हें मैं साइंस और इंग्लिश पढ़ाती थी। वे खेलों में शानदार थे, हालांकि पढ़ाई में उनका प्रदर्शन औसत दर्जे का था। वह बचपन में बहुत शरारती और नटखट था।”

वह हमेशा नेता बनना चाहता था- स्कूल टीचर

उन्होंने आगे कहा, “उसमें एक नेता के सभी जरूरी गुण दिखते थे। नेतृत्व के गुण उसके खून में थे वह हमेशा से नेता ही बनना चाहता था, वह स्कूल के खेलों में अगुवाई करता था। वह क्लास लीडर बनने की कोशिश भी करता रहता था, हालांकि वह पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था, वह कक्षा में अपना दबदबा बनाने की भी कोशिश करता था।”

उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार वाद-विवाद, भाषण प्रतियोगिता, डांस और ड्रामा क्लासेस में भी भाग लेते थे। उन्होंने अपने पूर्व छात्र डीके शिवकुमार को अपनी कड़ी मेहनत के दम पर राज्य के मुख्यमंत्री बनते देख उन्हें गर्व हो रहा है।

‘अपनी मेहनत से पाया मुकाम’

पार्वती ने आगे कहा, “मुझे बेहद खुशी है कि हम राज्य के नेता को चुन सके। राज्य का सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री का होता है और उसने अपनी मेहनत से यह पद हासिल किया है।”

#WATCH | Bengaluru: Reminiscing the student life of Karnataka CM-designate DK Shivakumar, his school teacher, Parvathi says, "…I am so jubilant that we could make a King of the State. The highest post of a state is Chief Minister and he has risen to that with his own hard work.… pic.twitter.com/R9WdjIYtCU — ANI (@ANI) June 2, 2026

उन्होंने कहा कि वह सालों से शिवकुमार के संपर्क में रही हैं और स्कूल शुरू करते समय शिक्षा विभाग से अनुमति मिलने में उन्होंने उनकी सहायता भी मांगी थी।

उन्होंने कहा, “मैं उसके शादी में गई थी और जब वह विधायक बना, तो मैं उससे एक होटल में मिली थी और हम लगातार एक-दूसरे के संपर्क में रहे। मैंने एक स्कूल खोला था और उससे शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त करने में मदद करने को कहा था, वे मेरे प्रिय छात्र थे।”

डीके शिवकुमार के लिए उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि वे राज्यभर में छात्रों के हित में एजुकेशन में सुधार लाएंगे। उन्होंने उनसे छात्रों के बीच स्क्रीन टाइम को कम करने के उपायों पर विचार करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा, “मैं उनसे यह भी अनुरोध करना चाहूंगी कि वह ‘स्क्रीन टाइम’ के मामले में कुछ बदलाव लाएं। मैं चाहती हूं कि वह एक ऐसा नियम बनाएं जो हमारे राज्य के युवाओं, कॉलेज जाने वाले छात्रों और स्कूली बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो, मैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रही हूं। मैं इस समारोह में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित हूं।”

डीके शिवकुमार कल लेंगे शपथ

हाल ही में कांग्रेस आलाकमान के कहने पर विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से डीके शिवकुमार को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया। वे राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वे कल यानी 3 जून को शपथ लेंगे।

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कांग्रेस नेतृत्व ने काफी आसानी से कर्नाटक में मुख्यमंत्री का चेहरा चुना है। डोड्डालहल्ली केम्पेगौड़ा शिवकुमार (डीके शिवकुमार) को मुख्यमंत्री बनाया है। कांग्रेस के नए फैसले से एनडीए और बीजेपी को अपनी रणनीति जरूर बदलनी पड़ेगी। कांग्रेस में हो रहे डेवलपमेंट की वजह से ऐसा लगता है कि बीजेपी को नए राज्य पार्टी अध्यक्ष की घोषणा टालनी पड़ी। गुरुवार को बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए अध्यक्षों की घोषणा की लेकिन कर्नाटक का नाम नहीं था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें