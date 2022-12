Cyclone Mandous: तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मंडूस की दस्तक, आंधी- भारी बारिश के बीच बिजली गुल, राहत और बचाव अभियान के लिए कई टीम मुस्तैद

Cyclone Mandous Alert: तमिलनाडु के कई हिस्सों में चक्रवात के प्रभाव के चलते स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।

तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मंडूस की दस्तक (Photo Source- Screengrab/ ANI)

