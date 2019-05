Cyclone Fany के चलते बंगाल की खाड़ी से सटे राज्यों में कई जगहों से भयंकर वीडियो सामने आए हैं। शुक्रवार (03 मई) को तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा में होने की आशंका जताई गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा के साथ-साथ आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी तूफान का असर हो रहा है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के अधिकांश तटीय शहरों में जबर्दस्त बारिश हो रही है, वहीं देर शाम तक तूफान के पश्चिम बंगाल तक पहुंचने की आशंका है। इन इलाकों में तेज हवाओं के चलते कई जगह यातायात प्रभावित हुआ है। पेड़ गिरने के चलते सड़कें अवरूद्ध हो गई है।

तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिशः हैदराबाद के मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा के पुरी में 240 से 245 किमी प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। समुद्र तटीय इलाकों में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। भुबनेश्वर में तेज हवाएं और बारिश का कहर जारी है।

#WATCH Rain and strong winds hit Bhubaneswar as #FANI cyclone hits Puri coast with wind speed of above 175km/per hour. pic.twitter.com/QZYkk1EALI

पुरी में तेज हवाओं के साथ बारिशः तूफान के चलते पुरी में भी 175 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। यह ओडिशा के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शुमार है।

#WATCH Odisha: Strong winds and rainfall hit Puri. #CycloneFani is expected to make a landfall in Puri district today. Visuals from near Puri Beach. pic.twitter.com/Wc9i851CNY

दीघा में तूफान की आहटः पश्चिम बंगाल के समुद्र तटीय इलाके दीघा में तूफान आने से पहले तेज हवाएं चल रही हैं। रात करीब साढ़े 8 बजे तक फानी के पश्चिम बंगाल पहुंचने की आशंका है। वहां करीब दो दिनों तक इसका असर रहने की आशंका है।

#WATCH Visuals from coastal town of Digha in West Bengal as #CycloneFani is expected to make landfall in Odisha's Puri district by 11 am. According to the Met Dept, the impact of landfall process has begun. pic.twitter.com/R5iJY4vjGD

