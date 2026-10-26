बंगाल की खाड़ी उठा चक्रवात ‘अर्नब’ शक्तिशाली रूप लेता दिख रहा है। यह चक्रवात 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग की मानें तो इस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 125 किमी प्रति घंटे रह सकती है। इस बीच तेज हवा के झोंके भी आने की संभावना है, जो 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकती है।

तूफान के खतरे को भांपते हुए आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भी इस चक्रवात के असर से भारी बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक, 28 से 31 अक्टूबर के बीच गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इसके मद्देनजर यूपी राहत आयुक्त कार्यालय ने लोगों के लिए सतर्कता संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

कई जिलों के लिए जारी हुई ऑरेंज अलर्ट

मौसम के मुताबिक, 28 अक्टूबर को मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, भदोही, बलिया और गाजीपुर में तेज हवा चल सकता है। विभाग ने इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, 29 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और तेज रफ्तार से हवा चलने की आशंका के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है।

विभाग के मुताबिक, कौशाम्बी, प्रयागराज, चित्रकूट, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और अमेठी में भी बारिश होने की संभावना है। वहीं 30 अक्टूबर को पूर्वांचल, अवध और तराई के कई जिलों पर भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की अनुमान है।

किन जिलों में होनी है भारी बारिश?

विभाग ने चित्रकूट, सोनभद्र, कौशांबी, चंदौली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही, जौनपुर व आस पास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी इन जिलों में अति भारी बारिश होने की संभावना है।

इसके अलावा, फतेहपुर, बांदा, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, रायबरेली, बलिया, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर व आस पास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है यानी इन जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है।

इन जिलो में वज्रपात की आशंका

इसके अलावा, विभाग ने चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, फतेहपुर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, अयोध्या, बलरामपुर, उन्नाव, कानपुर नगर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, हमीरपुर, अंबेडकर नगर, महोबा, ललितपुर और झांसी व आस पास के जगहों पर तेज हवाओं व गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका जताई है।

लोगों से विभाग ने की अपील

विभाग ने लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। आंधी-तूफान के दौरान कच्चे भवनों में शरण लेने, पेड़ों, खंभों और जर्जर ढांचों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

विभाग ने किसानों के बिजली कड़कने के दौरान अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही खुले मैदान, जलाशयों के पास जाने से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा फसलों और कृषि उपज की सुरक्षा के लिए जरूरी एहतियाती कदम उठाने और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है।

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कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एंड सोसाइटी (IRI) ने अल नीनो को लेकर चिंता बढ़ाने वाला अनुमान जारी किया है। संस्थान के मुताबिक, अल नीनो लगातार मजबूत हो रहा है और 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक यह ‘बहुत मजबूत’ स्थिति में पहुंच सकता है। इसका असर भारत के मौसम और मानसून पर पड़ सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें